Waffen-Umschlagplatz Bremerhaven: US-Schützenpanzer für die Ukraine in Deutschland eingetroffen

Trotz der Warnungen aus Russland vor einer weiteren Eskalation liefern die USA Panzer. Aufnahmen zeigen 60 Schützenpanzer und weiteres militärisches Gerät zum Weitertransport in Bremerhaven. Wahrscheinliches Ziel: die Ukraine. Damit treiben die USA den Konflikt weiter voran.

Laut Berichten der Nordsee-Zeitung wird Bremerhaven als Umschlagplatz für Panzer vom Typ Bradley und militärisches Gerät für die Ukraine genutzt. Bereits am Freitag ist das Frachtschiff "Arc Integrity" in Bremerhaven angekommen. Militärisches Gerät wurde auf dem Kai geparkt. Inzwischen zeigen Bilder, wie die Panzer zum Weitertransport auf Lkw verladen wurden. #Bradleys are leaving the #German port of #Bremerhaven and are heading east towards #Ukrainepic.twitter.com/sVk7fUPzvk — Stepan Gronk (@StepanGronk) February 15, 2023 Bilder zeigen 60 Schützenpanzer vom Typ BMP Bradley und weitere Einheiten technisches Gerät, die laut Zeitung vermutlich für die Ukraine bestimmt sind. "Bremerhaven ist wieder einmal Drehscheibe für Militärfahrzeuge aus den USA. Derzeit werden im Hafen rund 150 Panzer verladen – Ziel ist wahrscheinlich die Ukraine", schreibt die Zeitung. Weiter heißt es, dass am Montag aus der Luft rund 440 Militärfahrzeuge der US-Armee auf einem Stellplatz des von der US-Armee genutzten Teils des Hafengebiets auszumachen waren. Photos from the German port of Bremerhaven, where military equipment arrives for further shipment to Ukraine. American Bradley infantry fighting vehicles arrived there on Friday. pic.twitter.com/T9WHd3lmoh — Revolution Radio ⚪️ (@Freedom_Slips) February 15, 2023 Die Lieferung ist Berichten zufolge Teil des 2,5 Milliarden Dollar umfassenden Rüstungspakets, das die USA der Ukraine versprochen haben. Es umfasst neben Bradley-Schützenpanzern noch Radpanzer vom Typ "Stryker" sowie weitere gepanzerte Fahrzeuge und Munition. Schwere Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams sind in der Lieferung nicht enthalten. Journalist konfrontiert NATO-Chef: Wer glaubt noch, dass die NATO nicht im Krieg mit Russland ist? Eine weitere Waffenlieferung wird in Bremerhaven am kommenden Wochenende erwartet. Sie soll weitere Panzer umfassen. Mit den Waffenlieferungen glauben die USA, die strategische Position der Ukraine verbessern zu können. Die Nachricht von umfangreichen Waffenlieferungen der USA an die Ukraine über deutschen Boden fand unmittelbar Verbreitung in russischen Medien. Russland hat die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine wiederholt verurteilt. Laut dem russischen Außenministerium dient dies lediglich einer Eskalation des Konflikts. Russland hat zudem mehrfach erklärt, dass die Waffenlieferungen des Westens am Ergebnis der Militäroperation nichts ändern, sie die Operation lediglich in die Länge ziehen und den Schaden und die Opferzahlen für die Ukraine erhöhen werden. Ungeachtet der Warnungen vor einer Verlängerung des Konflikts und der damit einhergehenden Opfer, die von der Ukraine zu erbringen sind, bedankte sich der ukrainische Präsident Selenskij unterdessen auf Twitter für die Lieferung der US-Waffen. Mehr zum Thema – Pistorius: Panzerkoalition für Ukraine läuft "nicht so berauschend"

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.