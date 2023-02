US-Militärlaster mit Sprengstoff kollidieren auf A6 – zwei Schwerverletzte

Auf der Autobahn A6 sind am Donnerstag mehrere US-Militärtransporter, die mit tonnenweise Sprengstoff und Raketen beladen waren, ineinander gefahren, dabei wurden zwei Militärangehörige schwer verletzt. Die gefährliche Fracht blieb jedoch unbeschädigt, das Feuer wurde schnell von der Feuerwehr gelöscht.

Mit tonnenweise Sprengstoff und Raketen beladene US-Militärtransporter sind am Donnerstag auf der Autobahn 6 zwischen Heilbronn und Nürnberg ineinander gefahren. Dabei wurden zwei Militärangehörige schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Obwohl einer der Transporter Feuer fing, blieb die gefährliche Fracht einer ersten Polizeieinschätzung zufolge unbeschädigt. Das Feuer wurde demnach schnell von der Feuerwehr gelöscht. Angehörige der US-Armee bilden ukrainische Soldaten in Deutschland aus Die A6 auf Höhe Kirchberg an der Jagst war in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Die Sprengmittel sollen nun auf Ersatzfahrzeuge umgeladen werden. Da sie nicht mit Zündern ausgestattet waren, sei von keiner akuten Gefährdung auszugehen, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrzeuge der US-Army waren in einem Konvoi in Richtung Nürnberg unterwegs. Andere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt. Die zwei Schwerverletzten wurden unter anderem mit einem Hubschrauber in Kliniken gebracht. Der genaue Unfallhergang steht laut Polizei noch nicht fest. Mehr zum Thema - Schwerer Unfall auf der A3: Sattelzug rammt US-Militärkonvoi (rt/dpa)

