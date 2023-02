Nürburgring kauft insolventen Flughafen Hahn

Der Nürburgring hat den insolventen Flughafen Hahn gekauft, kürzlich wurde ein Kaufvertrag im Wert von rund 20 Millionen Euro unterschrieben. Damit ist die Ring-Besitzgesellschaft NR Holding um den Russen Wiktor Charitonin, der sich bisher auf keiner Sanktionsliste befindet, bei dem Airport eingestiegen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Markus Mainka

Der Nürburgring hat den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn gekauft. Nach Informationen der dpa vom Freitag ist kürzlich ein notarieller Vertrag über einen Kaufpreis von rund 20 Millionen Euro unterschrieben worden. Das Geld liegt bereits auf einem sogenannten Anderkonto. Damit ist die Ring-Besitzgesellschaft NR Holding um den Russen Wiktor Charitonin bei dem Airport eingestiegen. Der Pharma-Unternehmer befindet sich bisher auf keiner der antirussischen Sanktionslisten der EU. Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner äußerte sich zunächst nicht zu dem Verkauf. Meinung Das Flugchaos als Spiegel einer Malaise Das Bundeswirtschaftsministerium könnte nach dpa-Angaben die Veräußerung noch gemäß dem Außenwirtschaftsgesetz prüfen. Bereits im Juni 2022 hatte die SWIFT Conjoy GmbH aus Frankfurt am Main mit notariell beurkundetem Vertrag den Airport Hahn als damals meistbietender Investor gekauft. Der dpa zufolge hat sie den Kaufpreis jedoch nie gezahlt. Insolvenzverwalter Plathner kündigte an, gegen SWIFT Conjoy womöglich Schadenersatz geltend zu machen. Das Frankfurter Unternehmen hat laut dpa auf mehrere Anfragen nicht reagiert. Der abgelegene Flughafen Hahn ist ein ehemaliger US-Militär-Airport. Der einzige größere Flughafen in Rheinland-Pfalz besitzt keinen Bahnanschluss, aber eine seltene und begehrte Nachtfluggenehmigung. Wegen günstiger Konditionen wurde Hahn zum Standort sogenannter Billigflieger, allen voran der Gesellschaft Ryanair. Das Bundesland Hessen war vor langer Zeit mit 17,5 Prozent der Anteile beim Airport Hahn eingestiegen. Die NR Holding hatte sich ebenfalls am Bieterverfahren für den bereits im Herbst 2021 in Insolvenz gegangenen Flughafen beteiligt, aber weniger Geld als SWIFT Conjoy geboten. Daher war der Nürburgring zunächst nicht zum Zug gekommen, trat jedoch nach dem Zahlungsausfall des Frankfurter Unternehmens hinter den Kulissen wieder auf den Plan. Mehr zum Thema - Flughafen Frankfurt-Hahn insolvent

