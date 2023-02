Zwölf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Puma-Panzern der Bundeswehr

Bei einem Unfall mit zwei Schützenpanzern auf einem Trainingsgelände der Bundeswehr wurden zwölf Soldaten verletzt, einer davon schwer. Die Unfallursache wird noch untersucht. Die Bundeswehr beteiligt sich auch an der Ausbildung von ukrainischen Soldaten.

Quelle: www.globallookpress.com © Frederic Kern

Bei einer Übung der Bundeswehr in der Nähe der Stadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt gab es einen schweren Zwischenfall mit zwei Schützenpanzern vom Typ Puma. Wie die Bundeswehr mitteilte, kollidierten bei einer Übung zwei Puma-Schützenpanzer auf dem Gelände des Gefechtsübungszentrums bei Gardelegen, einer zentralen Ausbildungseinrichtung des Heeres. Analyse Wo die Ukraine die westlichen Kampfpanzer einsetzen wird Zwölf Soldaten wurden verletzt, einer davon schwer. Die Umstände des Unfalls werden derzeit noch geklärt, Hilfsmaßnahmen wurden unmittelbar eingeleitet. Der Schwerverletzte wurde per Hubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Inzwischen haben Feldjäger mit der Untersuchung des Vorfalls begonnen. Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden Schützenpanzer mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Gegen Mittag hat sich während einer Übung im #Gefechtsübungszentrum#Heer​ ein schwerer Zwischenfall mit zwei #Puma ereignet. Dabei wurden insgesamt 12 #Soldaten verletzt, einer davon schwer. Die näheren Umstände werden derzeit untersucht. pic.twitter.com/CPfuhXAioY — Heer (@Deutsches_Heer) February 1, 2023 An der Übung waren Soldaten aus Munster in Niedersachsen beteiligt, sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Im Rahmen der militärischen Unterstützung der Ukraine plant die EU die Ausbildung von weiteren 15.000 ukrainischen Soldaten. Auch in Deutschland sollen ukrainische Soldaten Trainings, Einweisungen und Fortbildungen erhalten. Mehr zum Thema – Deutschlandweite Proteste gegen Leopard-Lieferung und Anti-Russland-Kurs

