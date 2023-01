"Panzer-Agnes an die Front": Hunderte demonstrieren in Rottweil gegen Strack-Zimmermann

Eines muss man der FDP-Politikerin und Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann lassen: Sie bringt die Leute auf die Straße – wenn auch nicht unbedingt in ihrem Sinne. Zuletzt waren es nur etwa rund 80 Personen, die montags regelmäßig vor der Stadtverwaltung im baden-württembergischen Rottweil demonstrierten. Doch wenn Strack-Zimmermann die Stadt und den Neujahrsempfang der Rottweiler FDP in der ehemaligen Pulverfabrik im Rottweiler Neckartal besucht, steigt die Zahl der Demonstranten schnell an.

Nach eigenen Angaben waren es mehr als 500 Menschen, die am Montagabend von der Rottweiler Innenstadt ins Neckartal zum Veranstaltungsort gezogen sind. Die Polizei bestätigte diese Zahl. Der Protest blieb friedlich und geordnet. Insgesamt demonstrierten damit mehr Menschen, als am Neujahrsempfang der Rottweiler FDP teilnahmen. In der Einladung zur Demo hieß es:

"Wir haben einen Protestlauf organisiert, um dieser Waffenlobbyisten und Kriegstreiberin laut zu verkünden, was wir von Ihrer Politik halten."

Angesichts der Panzerlieferungen in die Ukraine bereiteten die Demonstranten der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag einen "heißen Empfang". Die Menge skandierte: "Strack-Zimmermann (beziehungsweise 'Panzer-Agnes') an die Front", wahlweise auch "CDU und Grüne in die Ukraine" sowie "Frieden schaffen ohne Waffen". Auf Transparenten war auch zu lesen: "Ich bin NICHT im Krieg mit Russland!" sowie "Wer Frieden will liefert keine Waffen!"

Medienberichten zufolge protestierten jedoch nicht nur Montagsdemonstranten, sondern auch zwei örtliche grüne Aktivisten auch die Frau eines lokal bekannten FDP-Funktionärs. Von der Demonstration dürfte Strack-Zimmermann jedoch wenig mitbekommen haben. Polizeibeamte lenkten den Zug der Demonstranten, der rund eine dreiviertel Stunde vor den Politikern eintraf, linksseitig am Neckar entlang. Die Gäste der FDP-Veranstaltung, darunter auch Strack-Zimmermann, wurden rechts des Neckars auf das Veranstaltungsgelände gefahren. Die Brücke zwischen den beiden Gruppen wurde von den Beamten freigehalten, sodass diese getrennt waren.

