"Auschwitz befreit" – "Welt"-Chefreporterin und Lindner-Gattin verwechselt Rote Armee mit RAF

In einem Beitrag äußerte sich die "Welt"-Chefreporterin und Ehefrau des Bundesfinanzministers Christian Lindner, Franca Lehfeldt, auch zum Holocaust-Gedenktag. Allerdings unterlief ihr dabei ein fataler Schnitzer, der schnell für Hohn und Spott sorgte.

Quelle: Legion-media.ru © Future Image

Die Welt-Chefreporterin und Ehefrau von Bundesfinanzminister Christian Lindner, Franca Lehfeldt, sorgt mit einem Beitrag zum Holocaust-Gedenktag für Kopfschütteln. In einer TV-Moderation für ihren Arbeitgeber sagte die 33-Jährige anlässlich des Gedenktages: "Heute vor 78 Jahren befreite die Rote Armee Fraktion die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz." Schnell sorgte der Schnitzer für viel Häme und Spott in den sozialen Medien. Eine Twitter-Nutzerin schrieb: "Schon gewusst? Heute vor 78 Jahren befreite die RAF die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Nein? Ich auch nicht. Danke Frau #Lehfeldt für die äh... Info." Schon gewusst?Heute vor 78 Jahren befreite die RAF die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz.Nein? Ich auch nicht.Danke Frau #Lehfeldt für die äh... Info. pic.twitter.com/Kyr0UUAxeN — Ella 🆙️ (@Ella_von_T) January 28, 2023 Ein weiterer Twitter-Nutzer mutmaßte: "RAF-#Lehfeldt und #Baerbock liefern sich ein Kopf-an-Kopf Rennen." RAF-#Lehfeldt und #Baerbock liefern sich ein Kopf-an-Kopf Rennen — Papa W. (@Vwadi007) January 28, 2023 Tatsächlich hatten am 27. Januar 1945 Soldaten der Roten Armee der damaligen Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges Auschwitz befreit. Die Rote Armee Fraktion war eine 1970 gegründete linksextremistische terroristische Gruppierung. Mehr zum Thema – Enkelin von Holocaust-Opfer: "Russland wurde von den USA zu diesem Krieg gezwungen"

