Dunja Hayali wird neues "Flaggschiff"-Gesicht beim "ZDF heute-journal"

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten persönlich erläuterte auf der Webseite des Senders die Gründe für die jüngste Ergänzung des Moderatorenteams:

Die Aufgabe ist für Hayali keineswegs neu, da sie von 2007 bis 2010 bereits als Co-Moderatorin an der Sendung mitwirkte. Vorgesehen ist, dass Hayali "künftig rund 40-mal im Jahr durch die Sendung führen" wird. Dies geschieht im wöchentlichen Wechsel mit den Kollegen Marietta Slomka und Christian Sievers. Die frisch nominierte Moderatorin kommentierte die Entscheidung ihres Arbeitgebers laut dem ZDF mit den Worten:

Hayali fiel in den vergangenen drei Jahren vor allem durch ihre nachdrückliche Unterstützung der Maßnahmenpolitik der Bundesregierung auf, wobei sie mahnenden Stimmen, die etwa einer möglichen Impfpflicht in Deutschland kritisch gegenüberstanden, resolut widersprach:

Im Oktober 2022 kommentierte sie über ihr Instagram-Profil kritische Wahrnehmungen von Zuschauern, die zuvor von ihr geführte Interviews mit der Vorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als unkritisch wahrnahmen:

"Wenn du erst ein Interview mit Ricarda Lang und am Tag drauf eins mit Karl Lauterbach führst, gucke nicht in die Kommentare. Ansonsten glaubst du, die Hölle hat sich geöffnet und spuckt eine Menge an Verachtung und Niedertracht aus, als gäbe es kein Morgen mehr. Man kann nicht für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt einstehen, wenn es einem nur darum geht, in seiner eigenen Meinung bestätigt zu werden. Demokratie geht anders – Jetzt raus mit (dem Hund) Wilma – in den Regen, Rotz abspülen!"