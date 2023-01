Maskendeals hui ‒ Steuerbetrug pfui: Maskenhändlerin Tandler sitzt nun doch in Untersuchungshaft

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat die CSU-nahe Lobbyistin Andrea Tandler und einen Komplizen aus dem Jahr 2020 wegen des Verdachts auf Gewerbesteuerbetrug festgenommen. Tandler hatte zuvor Millionen-Provisionen über einen mehr als 670 Millionen Euro schweren Maskendeal erhalten.

Quelle: www.globallookpress.com © Peter Kneffel

Seit dem Jahr 2021 laufen staatsanwaltliche Ermittlungen gegen die CSU-nahe Andrea Tandler sowie einen ehemaligen Lebensgefährten, der zugleich Mitarbeiter des gemeinsamen Unternehmens "Little Penguin" gewesen ist. Tandler ist die Tochter des früheren CSU-Ministers Gerold Tandler. Ein diesbezüglicher Artikel der Süddeutschen Zeitung (SZ) berichtete, dass die Beschuldigten zusammen zwischen 34 und 51 Millionen Euro Provision für ihre damaligen Vermittlerdienste eines Maskendeals kassiert haben sollen. Im Dezember 2022 erfolgte dann in München ein Untersuchungsausschuss "Maske", vorerst ohne Konsequenzen für Tandler und ihren Partner. In einem aktuellen SZ-Artikel heißt es nun, dass die Staatsanwaltschaft München I am Dienstagabend "auf Anfrage indirekt bestätigte", dass eine Verhaftung der Tandler-Tochter und ihres Partners erfolgt wäre, "ohne allerdings den Namen Andrea Tandler zu nennen". Die Staatsanwaltschaft erklärte demnach, die "Beschuldigten T. und N." wären am späten Vormittag festgenommen und am frühen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden. In zurückliegenden themenbezogenen Artikeln wurde der Kompagnon von Tandler als Darius N. betitelt. "Müsst ihr nehmen" – Söder, Scheuer und die "Schrottmasken" einer Passauer Firma Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte die Anfrage der Springerzeitung Welt, dass "beide am Vormittag (des 24. Januar) einem Haftrichter vorgeführt worden seien". Im Anschluss wären die Beschuldigten dann in Untersuchungshaft gekommen. Hintergrund des laufenden Ermittlungsverfahrens und der daraus resultierenden Maßnahme seien laut Staatsanwaltschaft "steuerrechtliche Vorwürfe". Die Ermittler wären laut einem Spiegel-Artikel (Bezahlschranke) auf Tandler aufmerksam geworden, "weil sie dem Verdacht des Gewerbesteuerbetrugs nachgegangen seien". Zu Beginn der Ermittlungen konzentrierte sich die Behörde zuerst auf "Geldwäscheverdacht", um dann auch wegen mutmaßlicher Steuerdelikte zu ermitteln. Beim Verdacht der Geldwäsche kam die Ermittlungsbehörde demnach "allerdings nicht weiter". Die Festnahme sei nun erfolgt aufgrund der "steuerrechtlichen Vorwürfe, die Gegenstand eines bereits seit längerer Zeit geführten Ermittlungsverfahrens sind". Weitere Auskünfte seien aufgrund des Steuergeheimnisses nicht möglich. Die erfolgte Untersuchungshaft soll aufgrund einer "Flucht- oder Verdunkelungsgefahr" verordnet sein worden. Mehr zum Thema - Milliarden Masken zu viel gekauft – die ersten Millionen werden jetzt verbrannt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.