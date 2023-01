Medienberichte: Deutschland will Leopard-Panzer an Ukraine liefern

Quelle: Gettyimages.ru © David Hecker / Freier Fotograf

Nach langen Debatten hat sich die Bundesrepublik nun entschieden: Nach Informationen des Spiegels wird Deutschland Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Demnach soll mindestens eine Kompanie des Leopard 2A6 aus Deutschland an die Ukraine gehen. Weitere Staaten, unter anderem skandinavische Länder, wollen demnach ebenfalls Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung will die Genehmigung zur Ausfuhr solcher Panzer erteilen, die im Besitz anderer Staaten wie Polen sind. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass in den USA die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern erwogen werde. In den vergangenen Wochen wuchs in der Frage der Leopard-Lieferungen der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stetig. Aus der Ukraine, verschiedenen NATO-Staaten, der deutschen Opposition und auch innerhalb der Ampel-Koalition wurden vermehrt Forderungen nach einer Freigabe der Panzer gestellt. Zuletzt hatten die Koalitionspartner Grüne und FDP den Druck auf Scholz, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, erhöht. Erst vor Kurzem hatte der Kanzler entschieden, der Ukraine Schützenpanzer des Typs Marder zur Verfügung zu stellen. Der Entscheidung waren in den letzten Tagen offenbar intensive Abstimmung mit anderen Staaten, insbesondere mit den USA, vorausgegangen. Scholz hatte stets betont, Kampfpanzer nur im Verbund mit anderen Nationen wie den USA liefern zu wollen. Laut Spiegel sollen die deutschen Leopard-Kampfpanzer aus Bundeswehrbeständen kommen. Mittel-bis langfristig könnten weitere Kampfpanzer aus Beständen der Industrie für den Einsatz hergerichtet werden. Mehr Informationen in Kürze...

