Wegen eines Warnstreiks: Am Mittwoch kein Flugbetrieb am BER

Weil die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch einen Warnstreik durchführt, wird es voraussichtlich am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) keine Passagierflüge geben. Das teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit.

Quelle: AFP © John MacDougall

Wegen eines Warnstreiks am Mittwoch werden voraussichtlich keine Passagierflüge vom Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) abheben oder dort landen. Laut der Gewerkschaft Verdi handelt es sich um einen ganztägigen Warnstreik. Betroffen seien die Bodenverkehrsdienste, die Flughafengesellschaft und auch die Luftsicherheit, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Die Fluggesellschaft erklärte: "Die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können, und hat in diesem Sinne auch alle Partner am Flughafen über den angekündigten Warnstreik informiert." Vorgesehen waren demnach rund 3.000 Starts und Landungen mit etwa 35.000 Passagieren. Hintergrund des Streiks sind die Lohnforderungen von Verdi für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Flughafengesellschaft. Die Beschäftigten sollen 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten bekommen. Die Arbeitgeberseite fordert laut Verdi sowohl bei den Bodenverkehrsdiensten als auch der Flughafengesellschaft vor allem längere Vertragslaufzeiten. Bei der Flughafengesellschaft angestellt sind neben der Verwaltung auch Feuerwehrleute, die Flughafensicherheit und die Verkehrsleitung. Verdi zufolge sind 6.000 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Für die Beschäftigten der Luftsicherheit wird der Gewerkschaft zufolge bundesweit verhandelt. In sieben Verhandlungsrunden habe es "faktisch keinerlei Fortschritt" gegeben, teilte die Gewerkschaft mit. Mehr zum Thema – Britische Pflegekräfte streiken für Lohnerhöhungen: "Genug ist genug"

