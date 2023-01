Völkerrechtswidrige Kriege seit 1991? Nur der von Russland, sagt die Bundesregierung

Der AfD-Abgeordnete Bystron möchte von der Bundesregierung wissen, welche Kriege sie seit 1991 als völkerrechtswidrig einschätzt. Das Auswärtige Amt verweigert die Antwort. Grund: Zeitmangel. Nur für Russland macht es eine Ausnahme. Russlands Krieg sei ein klarer Verstoß.

Quelle: www.globallookpress.com © Michael Kappeler

Das Völkerrecht wurde in den letzten dreißig Jahren massiv ausgehöhlt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat der kollektive Westen die UN-Charta wahlweise instrumentalisiert oder schlicht missachtet. Mit dem Überfall auf Jugoslawien durch die NATO wurden auch Angriffskriege wieder möglich. Die Begründung für den Überfall der NATO auf Belgrad war "Schutzverantwortung". Es galt, einen Holocaust – einen Genozid – zu verhindern, ließ die rot-grüne Bundesregierung die deutsche Bevölkerung damals wissen. Die Begründung war gelogen. Russland begründet seinen Einmarsch in die Ukraine neben dem Recht auf Selbstverteidigung ebenfalls mit Schutzverantwortung. Allerdings mit dem Unterschied, dass der Grund dieses Mal nicht erfunden ist. Auch wenn der Begriff "Genozid" unglücklich gewählt sein mag, besteht kein Zweifel, dass die Kiewer Regierung Menschen aufgrund ihrer kulturellen Identität verfolgt und tötet. Meinung Bundesregierung schwurbelt sich die Russland-Sanktionen schön Jedenfalls sind völkerrechtswidrige Kriege, Kriege, für die kein UN-Mandat vorliegt, inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Das gilt unter anderem für die Kriege im Irak, in Syrien, Libyen und im Jemen. Wie nun die NachDenkSeiten mit Referenz auf ein Antwortschreiben des Auswärtigen Amtes berichten, verweigert das Auswärtige Amt die konkrete völkerrechtliche Einschätzung dieser Kriege. Es macht lediglich eine Ausnahme und spricht vom "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine". Angefragt hatte der AfD-Bundestagsabgeordnete und Obmann im Auswärtigen Ausschuss Petr Bystron. Er wollte von der Bundesregierung wissen, "welche Kriege (internationale bewaffnete Konflikte) seit 1991 nach der völkerrechtlichen Einschätzung der Bundesregierung als völkerrechtswidrig einzustufen sind und welcher Staat nach Einschätzung der Bundesregierung in diesen Kriegen als Aggressor einzuordnen ist". Die Begründung für die Verweigerung der Antwort ist einigermaßen erstaunlich: Zeitmangel. Eine Bewertung sämtlicher Kriege seit 1991 würde den zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen überschreiten, teilt das Auswärtige Amt in der Antwort mit. Meinung Baerbock fordert Tribunal gegen Russland – Der deutsche Geist ist aus der Flasche In dem Beitrag auf den NachDenkSeiten wird die Antwort der Bundesregierung auf Konsistenz und Plausibilität abgeklopft. Davon findet der NachDenkSeiten-Redakteur Florian Warweg allerdings wenig und bescheinigt der Bundesregierung "Arroganz der Macht". Man hat den Eindruck, dass die Bundesregierung mit dieser Begründung das Antwortrecht der Bundestagsabgeordneten verhöhnt. Das scheint allerdings der neue Standard in von den Grünen geführten Ministerien zu sein. Schon zu Beginn des Monats verweigerte das Habeck-Ministerium mit dem Hinweis auf Zeit- und Ressourcenmangel die Antwort auf eine kleine Anfrage der Partei Die Linke. Auch damals machten die NachDenkSeiten auf den Vorgang aufmerksam. Mehr zum Thema – Amtswechsel in Zeiten des Kriegsrausches: Das schwere Erbe des Boris Pistorius

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.