Nach Amokdrohung: Polizei evakuiert Schule in Gelsenkirchen

Nach einer Amokdrohung hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Schule in Gelsenkirchen evakuiert. Alle Schüler und Lehrer seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es aus Polizeikreisen. Zuvor war die Drohung eines Unbekannten eingegangen.

Quelle: Legion-media.ru

Am Mittwochmorgen evakuierten Polizeikräfte eine Schule in Gelsenkirchen. Laut Polizeiangaben seien alle Schüler und Lehrer in Sicherheit gebracht worden. Zuvor war eine Drohung eines Unbekannten eingegangen. Da noch keine akute Gefahr vor Ort bestand, hätten die Schüler das Gebäude geordnet verlassen können und hätten sich nicht in ihren Klassenzimmern verschanzen müssen. Die Polizei war auch mit Spezialkräften im Einsatz. Die Ermittlungen zum Absender der Amokdrohung liefen noch, sagte eine Sprecherin. Die Drohung sei per E-Mail verschickt worden. Man habe die Androhung der Amok-Tat ernst nehmen müssen und deshalb die Schule kurzfristig geräumt. Rund 1.200 Schüler besuchen die Evangelische Gesamtschule, die 1998 gegründet wurde. Laut dem Portal t-online.de gilt die Schule als besonders beliebt. 2022 soll es 379 Bewerbungen für 136 freie Fünftklässlerplätze gegeben haben. (rt/dpa) Mehr zum Thema – Unangekündigte Bundeswehrübung: Bewaffnete Soldaten lösen Terroralarm in Schule aus

