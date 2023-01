Klaus Ernst: Wir müssen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland beenden

Die Linke sucht nach den verheerenden Wahlen 2021 immer noch nach einer neuen Einigkeit. In den sozialen Auseinandersetzungen, die sich abzeichnen, macht sie ihre Unterstützung von Sanktionen und Klimapolitik nicht beliebt. Klaus Ernst meint, man müsse zurück zu den Problemen der Mehrheit.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Steffen Proessdorf

"Ich beklage, dass wir uns nicht einig sind, dass wir die Sanktionen im wirtschaftlichen Bereich gegen Russland beenden müssen", erklärte Klaus Ernst, Bundestagsabgeordneter der Linken und Vorsitzender des Klimaausschusses, in einem Interview mit dem ZDF. Leider gebe es in dieser Frage in der Partei Differenzen, die nicht hätten gelöst werden können. Wagenknechts Jahresrückblick: "Wer wählt diese Knalltüten?" – Die größten Flops und Lügen 2022 Im Ergebnis seien die Sanktionen gegen die eigene Bevölkerung und gegen die eigene Industrie gerichtet. Natürlich gebe es ein moralisches Problem wegen des Angriffskriegs, aber die gebe es auch mit Ländern der Arabischen Halbinsel. Ernst äußerte sich am Rande der Fraktionsklausur in Leipzig. Zum Thema der Proteste in Lützerath erklärte er, er befürworte den Braunkohleausstieg, aber der gefundene Kompromiss sei akzeptabel. Vor allem aber dürfe die Linke nicht nur als Umweltpartei wahrgenommen werden. Die Frage der Renten und andere, die die Mehrheit der Bevölkerung betreffen, seien wichtiger. Eine herbe Enttäuschung bereitete er allerdings den Fans von Sahra Wagenknecht. Er bestätigte zwar, dass Umfrageergebnisse einer neuen Partei unter ihrer Führung gute Chancen zusprächen. Aber konkret scheint nach wie vor nichts geplant, im Gegenteil: "Wir überlegen momentan, wie wir die bestehende Partei wieder auf Kurs kriegen. Ich gehe davon aus, dass das gelingen kann." Mehr zum Thema - Droht Deutschland Verarmung? AfD und Die Linke kritisieren Deindustrialisierung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.