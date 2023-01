Gewerkschafter und Linken-Politiker Axel Troost gestorben

Der Wirtschaftswissenschaftler und Linken-Politiker Axel Troost verschied am Freitag im Alter von 68 Jahren in Leipzig. Er galt als einer der letzten renommierten Wirtschaftsexperten in der Partei. Zahlreiche linke Parteigrößen zeigen sich bestürzt über Troosts Tod.

Quelle: www.globallookpress.com © Jan Scheunert

Der Linken-Politiker Axel Troost starb am vergangenen Freitag in Leipzig im Alter von 68 Jahren. Der gebürtige Nordrhein-Westfale studierte in den 1970er-Jahren in Marburg Volkswirtschaftslehre auf Diplom und promovierte zum Thema "Staatsverschuldung und Kreditinstitute – die öffentliche Kreditaufnahme im Rahmen des gesamten Kredit- und Dienstleistungsgeschäfts der Geschäftsbanken". Meinung Wenn ich einmal gehen muss – Ein Rück- und Ausblick auf mein Leben Ehe Troost maßgeblich an der Vereinigung von WASG und PDS im Jahr 2007 beteiligt war, war er u. a. Mitglied der SPD und später der DKP gewesen. Nach 2007 übte er zahlreiche Ämter in der Partei aus, u. a. war er bis Mitte letzten Jahres Teil des Parteivorstandes der Linken. Daneben war er unter anderem gewerkschaftlich in der IG Metall und bei Verdi aktiv. In seiner politischen Karriere widmete er sich vor allem wirtschaftlichen Themen. In einem Nachruf schreibt das Neue Deutschland über ihn: "Axel Troost war im besten Sinne ein moderner linker Polit-Ökonom. Gegenüber dem oftmals mit herrschenden Interessen verknüpften neoliberalen Mainstream ging es ihm um eine Wissenschaft, die einer sozial gerechten und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft dient. Als Wissenschaftler war ihm durchaus die Marx'sche Analyse der kapitalistischen Gesellschaft mit dem systemischen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit wichtig." Zahlreiche Parteigrößen wie Gregor Gysi gaben sich nach Troosts Todesnachricht bestürzt. So twitterte Gysi am Montag: "Axel Troost ist tot. Er ist viel zu früh verstorben. Ich trauere um ihn als einen aktiven Gewerkschafter, der sich auch in der Wirtschafts – und weiteren Gesellschaftspolitik gut auskannte. Außerdem war er humorvoll und zuverlässig. Zwei wichtige, zu seltene Eigenschaften." Axel Troost ist tot. Er ist viel zu früh verstorben. Ich trauere um ihn als einen aktiven Gewerkschafter, der sich auch in der Wirtschafts – und weiteren Gesellschaftspolitik gut auskannte. Außerdem war er humorvoll und zuverlässig. Zwei wichtige, zu seltene Eigenschaften. pic.twitter.com/Kcc5nVz7da — Gregor Gysi (@GregorGysi) January 9, 2023 Mehr zum Thema - Fabio De Masi tritt aus Linkspartei aus

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.