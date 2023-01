Tod nach Polizeikontrolle: 19-Jähriger in Oldenburg von Zug tödlich erfasst

Ein 19-Jähriger ist nach einer Polizeikontrolle in Oldenburg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Bislang deute alles auf einen Unglücksfall hin, sagte ein Sprecher der Polizei in Delmenhorst am Samstag. Die Ermittlungen stehen jedoch noch am Anfang.

Quelle: www.globallookpress.com © Marius Bulling via www.imago-images.de

Ein 19 Jahre alter Mann ist laut Mitteilung der Polizei gegen 4:20 Uhr von Polizisten in Oldenburg (Niedersachsen) kontrolliert worden, weil er alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der 19-Jährige wurde für eine Blutprobe mit auf eine Wache genommen und danach entlassen. Berliner Amtsarzt fordert Ende der Maskenpflicht in der BVG Gegen 5:45 Uhr – etwa eineinhalb Stunden, nachdem die Beamten den 19-Jährigen angehalten hatten – wurde der junge Mann in der Nähe eines Bahnüberganges von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Er soll zu Fuß auf einem Gehweg entlang der Bahnschienen unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, sagte ein Sprecher der Polizei in Delmenhorst gegenüber der dpa. Zunächst müsse geprüft werden, inwieweit Vorwürfe erhoben werden könnten. Es werde derzeit nicht gegen Polizisten ermittelt. Angehörige des 19-Jährigen wurden von Kriseninterventionsteams betreut. Die Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Leer war bis zum Samstagmittag gesperrt. Mehr zum Thema - Ein Toter und ein Verletzter nach Streit in österreichischer Kaserne

