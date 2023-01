Kann das Niveau nur heben: Ernie und Bert treten in den Tagesthemen auf

Am Sonntag feiert die Sesamstraße in der Bundesrepublik ihr 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass sind die Figuren Ernie und Bert am Freitag in den Tagesthemen zu sehen. In den sozialen Medien sorgte ein vorab veröffentlichter Clip für gemischte Reaktionen.

Die Sesamstraße feiert in der Bundesrepublik am Sonntag ihr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass dürfen Ernie, Bert und Grobi am Freitag in den Tagesthemen auftreten. In einem zuvor veröffentlichten Clip auf den Social-Media-Kanälen der ARD-Nachrichtensendung waren Ernie im Pyjama und Bert mit Krawatte zu sehen. In dem vorab für die Ausstrahlung am Freitagabend (6. Januar, 21:45 Uhr) produzierten Gespräch mit Moderatorin Caren Miosga berichten Ernie und Bert auch über ihre Meinungsverschiedenheiten der vergangenen 50 Jahre und wie sie es so lange schon miteinander aushalten.

Am Sonntag feiert die "Sesamstraße" mit den populären Puppen ihren 50. Geburtstag in Deutschland. Im US-Fernsehen wurde der Kinderfernsehklassiker mit dem Originaltitel "Sesame Street" erstmals am 10. November 1969 ausgestrahlt.

Zusätzlich zu dem Puppen-Auftritt vom Freitagabend gibt es am Sonntag um 7:20 Uhr ein "Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße" im Ersten. Darin spricht das Krümelmonster einen Kommentar. Moderiert wird diese Sondersendung ebenfalls von Caren Miosga. In Deutschland ist die Sesamstraße seit 1973 zu sehen und feiert am Sonntag (8. Januar) ihr 50. Jubiläum.

Der vorab in den sozialen Medien veröffentlichte Clip sorgte für gemischte Reaktionen. So schrieb ein Nutzer:

"Na das passt doch zu den Tagesthemen! Puppentheater!"

Ein anderer kommentierte:

"Bei euch ist jeden Tag Sesamstraße auch ohne Ernie und Bert."

Ein anderer Nutzer fragte:

"Ist das diese Art von Unterhaltung, mit der der ÖRR sich zukunftssicher machen will… ???"

Weitere Nutzer kommentierten:

"Das Niveau der Sendung ähnelt schon seit geraumer Zeit der Sesamstraße, daher nur konsequent, auch die Moderatoren endlich durch Ernie und Bert abzulösen."

Eine Twitter-Nutzerin schrieb:

"Ernie und Bert mag ich, aber bitte ohne die Erziehungs-'Journalisten' von Tagesschau und Tagesthemen #Miosga #Restle und wie sie alle heißen."

Einige Nutzer meinten, dass die "Caren-Miosga-Puppe sehr gelungen" sei, oder schrieben: "Intelligentes Leben in den Tagesthemen. Dass ich das noch erleben darf." Ein weiterer Nutzer meinte:

"Na endlich mal seriöse Moderatoren in der Sendung."

Ein weiterer Nutzer vertrat die Auffassung, dass die meisten den Unterschied kaum bemerken würden:

"Die Deutschen sind mittlerweile von den Medien so krass verblendet, die merken gar nicht, dass sie die Sesamstraße anstatt den Tagesthemen vorgesetzt bekommen."

Andere befürworteten den Auftritt der Puppen jedoch.

"Ich find's toll. Die Tagesthemen sorgen ja oft dafür, dass man danach schlecht schlafen kann, da ist das dann echt erfrischend ‒ "Freunde" aus der Kindheit mal wieder zu sehen."

