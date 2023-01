Marvin – Allein zu Haus: Hertha-Kapitän darf als Ungeimpfter nicht mit zur US-Trainingstour

Marvin Plattenhardt, Kapitän des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, hat sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Für den Hauptstadtverein ist dies kein Problem, für die US-Einreisbehörde sehr wohl. Daher kann Plattenhardt seine Team-Kollegen nicht in die USA begleiten.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/O.Behrendt

Ungeimpften Reisenden ist es weiterhin nicht gestattet, in die USA einzureisen. Der aktuell in der Winterpause auf Platz 15 verweilende Erstliga-Verein Hertha BSC flog am 3. Januar aus Berlin mit insgesamt 28 Spielern zu einem Trainingstermin Richtung Orlando im US-Bundesstaat Florida. Laut Informationen der Sportzeitschrift Kicker erfolgte dies nun ohne den ungeimpften Kapitän Plattenhardt. Trainer Sandro Schwarz kommentierte gegenüber dem Kicker: "Wir haben das Thema im Vorfeld besprochen. Das ist kein Problem für uns. Wir nehmen es so, wie es ist und werden das Beste daraus machen. Platte wird bei der U 23 trainieren und nach unserer Rückkehr wieder zu uns stoßen." In Florida ist die Mannschaft in der IMG Academy in Bradenton bei Tampa zu Gast, um entsprechende Trainingsspiele zu absolvieren. Die Bundesliga-Routine startet für den Hertha-BSC wieder am 21. Januar (15:30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim 17. VfL Bochum. Mehr zum Thema - Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien – Es lockte wohl das große Geld

