Berlin: Böller-Randale in Schöneberg – Voll besetzter Bus beschossen

Mehrere Personen haben am Vorabend von Silvester Böller auf Passanten und Polizisten geworfen. Vier Beteiligte wurden vorübergehend festgenommen. Ein 16-jähriger Beteiligter soll sogar auf einen voll besetzten Bus geschossen haben.

Quelle: Gettyimages.ru © David Young

Am Vorabend von Silvester haben mehrere junge Leute Böller auf Passanten und Polizisten geworfen. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, wurden vier Beteiligte vorübergehend festgenommen. Einer der Verhafteten, ein 16-Jähriger, soll einen voll besetzten Bus beschossen haben. Unsere #34EHu nahm gestern Abend 4 Personen in #Schöneberg fest.Sie hatten gezielt Pyros auf Passanten & Einsatzkräfte sowie Fahrzeuge geworfen.Ein Kollege wurde verletzt.Ein festgenommener 16-J. soll einen vollen Bus beschossen haben, der daraufhin scharf bremsen musste.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 31, 2022 Bereits am Donnerstagabend hatten etwa 150 Menschen rund um die Pallasstraße illegal Knaller und Raketen gezündet und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Freitagabend kamen dort nach Angaben der Polizeisprecherin abermals rund 30 Menschen zusammen und warfen Böller auf die Straße und auf Passanten, bis die Polizei anrückte. Auch uniformierte Einsatzkräfte seien mit Pyrotechnik beworfen worden, hieß es. Ein Polizist sei leicht verletzt worden, aber im Dienst geblieben, sagte eine Sprecherin. Gegen 22 Uhr habe sich die Lage dann beruhigt, so die Sprecherin weiter. Rund um die Pallasstraße hat die Polizei eine Vebotszone für Feuerwerk eingerichtet, weil es dort früher auch schon Probleme gegeben hat. Generell ist das Zünden von Pyrotechnik erst am Silvesterabend erlaubt, und zwar von 18 Uhr bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen. Der Verkauf läuft aber bereits seit Donnerstag. Die Berliner Polizei hat zum Jahreswechsel 1.100 zusätzliche Kräfte im Dienst. Feuerwehr und Hilfsorganisationen kündigten an, mit mehr als 1.400 Menschen im Einsatz zu sein. Jetzt müsste es jemanden geben, der hingeht und das Gesetz durchsetzt. Kennen Sie zufällig so jemanden? — 🍩🍩🍩 Mario 🚥🪂🚀 Thurnes 🇨🇦🇨🇫🇫🇮🇸🇱🇻🇮 (@Rioramscht) December 30, 2022 Mehr zum Thema - Nach Corona-Pause: Großer Andrang zum Verkaufsstart von Feuerwerk (rt de/dpa)

