Wirtschaftswissenschaftler Hamer im Interview: Bundesregierung treibt Deutschland in den Kommunismus

Wir stehen am Rande der größten Wirtschaftsdepression, die Deutschland in den letzten 200 Jahren gesehen hat, und dies hat die Politik absichtlich herbeigeführt, sagt der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Dr. Eike Hamer. Das passt überraschend gut zum "Great Reset" von Klaus Schwab.

Ganz im Sinne des "Great Reset" von Klaus Schwab und den Young Global Leaders wird der deutsche Mittelstand zerstört und die Gesellschaft in den Kommunismus geführt, konstatiert Hamer im Interview mit RT DE. Eine zentrale Rolle spielt dabei Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/ Die Grünen), der bereits 2016 angekündigt hat, Deutschland "frei" von fossiler Energie zu machen. Mit der Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke und der "Rettung" des finnischen Energieriesen Uniper werden Milliarden an Steuergeldern in den "klimaneutralen Umbau" der deutschen Wirtschaft gesteckt. Hamer meint dazu: "Die sogenannte Energiekrise ist absichtlich herbeigeführt worden." Die Bundesregierung forciere auf diese Weise eine "Kommandowirtschaft", eine Art Kommunismus, der historisch bereits mehrfach "gescheitert" sei. Der deutsche Mittelstand zahle dafür den höchsten Preis, denn: "Aktuell erleben wir das größte Deindustrialisierungsprogramm, was je stattgefunden hat." Welche Folgen das hat und warum es passiert, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler im Interview ausführlich. Mehr zum Thema - "Deutsche wissen, was Stunde geschlagen hat" – Habeck bedankt sich fürs Gassparen

