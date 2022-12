Medikamentenknappheit: Intensivmediziner fordert Kooperation zwischen Staat und Pharmaindustrie

Neben historisch überlasteten Kliniken sei Medikamentenknappheit eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen. Nach Auffassung des Intensivmediziners Christian Karagiannidis brauche man eine Kooperation zwischen Staat und Pharmaindustrie. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek plädierte für ein Gipfeltreffen mit allen beteiligten Institutionen noch vor Weihnachten.

Quelle: www.globallookpress.com © stock&people / imago

In vielen Regionen soll es laut Mitteilung des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, so gut wie keine freien Intensivbetten mehr geben. Der Krankenstand habe historische Dimensionen erreicht, so der Mediziner im Interview mit der Rheinischen Post. Drogenkonsum in der Pandemie stark angestiegen Wie die Welt dazu am Samstag berichtete, seien Karagiannidis zufolge Corona-Infektionen mittlerweile nicht mehr das Hauptproblem. Zu den vorherrschenden Krankheiten stellte er fest: "Derzeit kämpfen wir gegen sehr breit gefächerte Krankheitsbilder: Grippe, RS-Virus, Corona und andere Atemwegserkrankungen, dazu die üblichen Notfälle." Der Arzt hoffe auf die kommenden Feiertage, an denen das Patientenaufkommen normalerweise abebbe. Nach Aussage der DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt komme es aufgrund der überlasteten Kinderkliniken zunehmend auch zu Gewalt oder Gewaltandrohungen gegenüber dem Gesundheitspersonal. Durch Personalknappheit und Zeitdruck sei eine gute Einbindung der Eltern oft "nur unzureichend möglich". Das führe zu Anspannungen auf allen Seiten. Neben den Engpässen in den Kliniken kämpfe man im Gesundheitswesen auch mit Engpässen in der Medikamentenversorgung. Als Mitglied der Regierungskommission für Krankenhausversorgung wünschte sich Karagiannidis dazu eine Kooperation zwischen Staat und Pharmaherstellern. Nach seiner Auffassung solle der Staat in Kooperation mit hiesigen Pharmaherstellern bestimmte Medikamente auf Vorrat produzieren lassen. "Das wird für das Land zwar teuer, aber ich finde es bedenklich für ein Land wie Deutschland, dass wir seit langer Zeit immer wieder mit solchen Engpässen zu kämpfen haben und sich dieser Mangel wegen der vielen Infekte in diesem Jahr besonders verschärft hat", so Karagiannidis. Noch vor Weihnachten wünsche sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ein Spitzentreffen zur Medikamentenversorgung. Gegenüber der Rheinischen Post teilte der CSU-Politiker mit: "Dafür sollte der Bund noch vor Weihnachten einen Gipfel mit allen beteiligten Institutionen einberufen und gemeinsam mit Ärzteverbänden, Kassenärztlicher Bundesvereinigung, Apothekern, Pharmagroßhändlern und pharmazeutischen Unternehmen nach Lösungen suchen." Mehr zum Thema - Gematik beschließt automatische digitale Patientenakte für alle

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.