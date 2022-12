Verdacht auf Bildung krimineller Vereinigung – Durchsuchungen bei "Letzter Generation"

Bei Mitgliedern der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" wurden im gesamtem Bundesgebiet Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei geht es offenbar auch um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Quelle: AFP © Tobias Schwarz

Ermittler haben bundesweit Räume der Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" durchsucht. Es gehe um elf Objekte im gesamten Bundesgebiet, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement im brandenburgischen Neuruppin am Dienstag. Flieger mit Notfall-Patient musste wegen Klimaprotest in München umgeleitet werden Ermittelt werde gegen "etwas mehr als elf Personen" wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zuerst hatte die B.Z. darüber berichtet. Hintergrund sind laut Klement mehrere Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben. Die "Letzte Generation" bestätigte die Durchsuchungen auf ihrem Twitter-Account: ++ TÜREN AUFGEBROCHEN BEI FOSSILER LOBBY UND REGIERENDEN ++ Natürlich nicht – heute ab 5 Uhr morgens gab es 11 Hausdurchsuchungen bei uns. Vorwurf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“. Elektronische Geräte, wie Laptops und Handys, wurden konfisziert, außerdem Plakate. — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 13, 2022 Wie die Berliner Zeitung am Dienstag berichtete, beklagen die Aktivisten zudem, dass ihr "Lieblings-Sekundenkleber" im Handel zurückgerufen wurde. Auf Twitter schrieben die Aktivisten: "Wir sind untröstlich! Wegen 'behördlicher Beanstandung' wurde unser Lieblings-Sekundenkleber deutschlandweit zurückgerufen. Grund unbekannt. Die Filialleitung konnte uns nicht weiterhelfen, so etwas sei noch nie vorgekommen." WIR SIND UNTRÖSTLICH!Wegen „behördlicher Beanstandung“ wurde unser Lieblings-Sekundenkleber deutschlandweit zurückgerufen. Grund unbekannt. Die Filialleitung konnte uns nicht weiterhelfen, so etwas sei noch nie vorgekommen. Hinweise, was das Problem sein könnte, bitte an uns! pic.twitter.com/mwQT5okx4O — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 10, 2022 Die Aktivistengruppe "Letzte Generation" fordert mit Demonstrationen und Blockaden seit knapp einem Jahr eine radikale Klimawende. Dabei kleben sich die Aktivisten auch immer wieder auf Straßen und mittlerweile auch auf Lande- und Startbahnen von Flughäfen fest. Mehr zum Thema – Münchner Behörden verbieten einen Monat lang Proteste von "Klimaaktivisten"

