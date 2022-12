Berlin: Mann schießt auf Ex-Partnerin und flüchtet – Großeinsatz der Polizei

In der Westberliner City ist am Abend eine Frau von einem Mann angeschossen worden. Offenbar handelt es sich bei dem Schützen um ihren Ex-Partner. Die Polizei löste eine Großfahndung nach dem flüchtigen Täter aus.

Quelle: RT © SPREEPICTURE / bild.de

Nach Medienberichten ist am späteren Montagnachmittag eine Frau von ihrem Ex-Mann angeschossen worden. Die Tat soll sich gegen 17 Uhr in Schöneberg vor der "Urania" (Kurfürstenstraße/Ecke Kleiststraße) ereignet haben. Wie die Berliner Polizei dem rbb mitteilte, soll die Frau schwerverletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Der Mann sei auf der Flucht. Die Polizei löste daraufhin einen Großeinsatz zur Ergreifung des Täters aus. In der Folge kam es in der Nähe des Tatorts zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Angaben habe die Polizei bisher nicht machen können, wie es heißt. Mehr zum Thema - Messerattacke in Illerkirchberg nahe Ulm: Eine Schülerin getötet, eine weitere schwer verletzt

