Ökonom Eike Hamer: "Die Verstaatlichungspolitik der Bundesregierung führt zu Wettbewerbsverzerrung"

Wie der Ökonom Eike Hamer gegenüber RT DE erklärte, sei die Aussicht auf eine zunehmende Welle von Insolvenzen in Deutschland nicht durch die Energiekrise im engeren Sinne verursacht.

Die Aussicht auf eine zunehmende Welle von Insolvenzen in Deutschland ist nicht durch die Energiekrise im engeren Sinne verursacht, so der Ökonom Eike Hamer. Zusätzlich zu der Energiekrise spüre man auch noch die Folgen der Lockdowns in der Corona-Krise: "Dass hier nur 17.000 Insolvenzen im nächsten Jahr drohen, das ist eine sehr optimistische Haltung. Es kann deutlich höher werden, es wird wahrscheinlich deutlich höher. Was wir aber heute schon sehen, ist, dass eigentlich auch gesunde Unternehmen insolvenzbedroht sind." Die Unternehmen sollten sich daher vor allem so aufstellen, dass sie sich entschulden, um die Krise überstehen zu können. Zahlreiche Unternehmen würden zudem über Standortverlagerungen nachdenken und es könne zu Umsatzausfällen kommen. "Wenn ich jetzt noch Geld von diesen Kunden zu bekommen habe, aber diese Kunden ausfallen, dann ist das eben ein entsprechendes Problem, ich muss also meine Liquidität genauer beobachten." Mit der Verstaatlichung von Uniper und nun auch des Gasimporteurs SEFE sei die deutsche Industrie zudem in eine Situation der Wettbewerbsverzerrung geraten. Dies sei ein "Schlag ins Gesicht für jeden ordentlichen Unternehmer". Mehr zum Thema - Eike Hamer: Entlastungspaket ist Mogelpackung, Mittelstand wird absichtlich vernichtet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.