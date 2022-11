Massive Störung aller Mobilfunknetze in ganz Deutschland – Telefonieren fast unmöglich

Nach verschiedenen Presseberichten kommt es in ganz Deutschland zu erheblichen Störungen fast aller Mobilfunknetze. Einzig das Netz der Deutschen Telekom soll nicht betroffen sein. Teilweise sei das Telefonieren auch im Festnetz nicht möglich.

Laut Presseberichten haben am Donnerstag nachmittag Tausende Nutzer der Mobilfunkanbieter O2 und teilweise auch Vodafone über massive Schwierigkeiten beim Telefonieren geklagt. Anfänglich hieß es, auch das Netz der Telekom sei betroffen, was sich jedoch inzwischen offenbar als falsch herausgestellt hat. Der Bonner Konzern wünschte der Konkurrenz, die Störung schnell beheben zu können. Das Mobilfunknetz der #Telekom ist nicht von dieser Störung betroffen.Wir drücken den Kolleginnen und Kollegen in München die Daumen, dass die Störung schnell behoben werden kann.In den Farben getrennt, in der Sache vereint 🤝#Mobilfunkhttps://t.co/JeJe9b5K0Y — Telekom Netz (@telekomnetz) November 17, 2022 Bei O2 soll neben dem Mobilfunknetz auch das Festnetz von den Ausfällen betroffen sein. Als Grund für Störung nannte Telefónica Deutschland, zu der unter anderem die Marken O2 und Fonic gehören, Probleme mit einem "Voice-Server". Man versuche, einen Großteil der Telefonate über andere Server zu vermitteln. Während von O2 per Twitter inzwischen die Störung eingeräumt wurde, erklärte Vodafone, es käme nur zu leichteren Störungen im eigenen LTE-Netz. Aktuell bestehen mögliche Einschränkungen bei der Telefonie in unserem Netz. Betroffen sind Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk- sowie im Festnetz. Wir arbeiten daran den Service schnellstmöglich wiederherzustellen. Updates bekommt ihr hier: https://t.co/eEQjusqSpm. — o2 Deutschland (@o2cando) November 17, 2022 Teilweise sollen auch Notrufnummern nicht erreichbar sein, wie berichtet wird. Bisher scheint überdies nicht absehbar, wie lange es dauern könnte, die Netzausfälle zu beheben. Mehr Informationen in Kürze ...

