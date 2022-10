Bundeswirtschaftsministerium sorgt mit Tweet zu Truss-Rücktritt für Furore

Das Bundeswirtschaftsministerium sorgt auf Twitter wieder einmal für Aufregung: Nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss wurde auf dem Twitter-Account des Ministeriums ein Video des Songs "Can't Truss It" gepostet. Später wurde der Tweet jedoch gelöscht.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Chris Emil Janssen

Nachdem die britische Premierministerin Liz Truss nach nur 45 Tagen im Amt am heutigen Tag ihren Rücktritt verkündet hat, sorgt das Bundeswirtschaftsministerium (wieder einmal) für Aufregung in den sozialen Medien. In einem mittlerweile gelöschten Tweet postete jemand aus dem Ministerium von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) auf die Meldung von BBC Breaking News, dass Truss zurückgetreten sei, ein YouTube-Video zu dem Song "Can't Truss It" der US-amerikanischen Hip-Hop-Gruppierung Public Enemy. Später löschte das Ministerium den Tweet, dieser ist allerdings immer noch im Webarchiv verfügbar. In einem "Infotweet" des Ministeriums war daraufhin zu lesen: "Infotweet: Die #BMWK-Antwort auf den @BBCBreaking-Tweet zum Rücktritt von Liz Truss war keine offizielle Kommunikation des BMWK. Wir prüfen derzeit den Sachverhalt und danken allen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben." Infotweet: Die #BMWK-Antwort auf den @BBCBreaking-Tweet zum Rücktritt von Liz Truss war keine offizielle Kommunikation des BMWK. Wir prüfen derzeit den Sachverhalt und danken allen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) October 20, 2022 Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass das Wirtschaftsministerium mit fragwürdigen Tweets auffällt und auch Falschinformationen verbreitet. So behauptete das Wirtschaftsministerium auf seinem Twitter-Account im August faktenwidrig, dass die deutsche Wirtschaft "stabil" sei und das deutsche Rentenniveau eines der höchsten der Welt sei. Außerdem zeigte man sich in Habecks Ministerium sehr empfindlich und herablassend, was Widerspruch angeht: So wurden Twitter-Nutzer, die die Sanktions- und Energiepolitik der Bundesregierung kritisierten, beschuldigt, eine "laute Minderheit von Putin-Verstehern und Verschwörungstheoretikern zu sein". Die Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium waren allerdings nicht die einzigen, die den Rücktritt von Truss kommentierten: Das britische Boulevardblatt Daily Star hatte einen Livestream aufgesetzt, in dem gewettet wurde, wer länger überlebt: Liz Truss oder ein Kopfsalat? "BREAKING NEWS: DER KOPFSALAT HAT OFFIZIELL LIZ TRUSS ÜBERDAUERT UND GEWONNEN. HOCH LEBE DER SALAT." BREAKING NEWS:🚨 THE LETTUCE HAS OFFICIALLY OUTLASTED LIZ TRUSS AND WON 🚨ALL HAIL THE LETTUCE.🥗🥗🥗 https://t.co/o1zi8UEXXd — Daily Star (@dailystar) October 20, 2022 Auch der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew ließ es sich nicht nehmen, zu kommentieren: "Bye Bye @trussliz, Glückwunsch an den Salat." Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 20, 2022 Mehr zum Thema - Twittern wie das Habeckministerium – Steuerfinanzierte Realsatire

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.