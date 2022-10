Zwei Tote bei Messerangriff in Ludwigshafen

Bei einem Messerangriff in Ludwigshafen sind zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag.

Quelle: www.globallookpress.com © Andreas Arnold/dpa

In Ludwigshafen sind heute zwei Menschen bei einer Messerattacke getötet worden. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass die Beamten wegen eines Messerangriffs im Stadtteil Oggersheim alarmiert worden seien. Dabei sei geschossen worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nach SWR-Informationen haben es insgesamt vier Beteiligte gegeben. "Gravierende Anhaltspunkte": Messerangreifer in ICE im November wohl doch Islamist Die Hintergründe waren unklar. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, sagte die Sprecherin. Zunächst hatte es seitens der Polizei geheißen, dass der Verdächtige zunächst geflohen sei. Eine Streife habe die Verfolgung aufgenommen und den Mann stellen können, erklärte eine Sprecherin später. Dabei sei dieser angeschossen worden. Wie schwer die Verletzungen waren, blieb unklar. Die Polizei sperrte die Tatorte weiträumig ab. "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", teilte das Polizeipräsidium mit. "Wir sammeln derzeit gesicherte Informationen und berichten zeitnah über den Stand Ermittlungen." Mehr zum Thema - Würzburg: Prozessbeginn zehn Monate nach Messerattacke – Täter schuldunfähig

