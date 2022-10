"Shitstorm" einmal anders: Hamburger Polizeiwache mit Fäkalien geflutet

Die Polizeiwache am Hamburger Hauptbahnhof ist seit Monaten geschlossen. Als Grund wurden zunächst "Bauarbeiten" in der Wache angegeben. Doch offenbar führte ein Wasserrohrbruch zu der unfreiwilligen Schließung der Polizeiwache, wie der "NDR" berichtet.

Quelle: Gettyimages.ru © peepo

Als die Polizeiwache am Hamburger Hauptbahnhof vor einigen Monaten geschlossen wurde, hieß es zunächst, "Bauarbeiten" seien der Grund. Doch offenbar wurde die Polizeiwache nach einem Wasserrohrbruch mit "Fäkalien überflutet", wie der NDR jetzt berichtet. Dem Bericht zufolge fluteten austretende Fäkalien den gesamten Gebäudebereich. Publik wurde der unappetitliche Vorfall durch Antwort des Hamburger Senats auf eine Anfrage seitens der CDU. Dort heißt es: "Austretende Fäkalien hatten den gesamten Gebäudebereich geflutet und in der Folge Interieur, mobile Einbauten sowie feste Gebäudeteile (Fußboden und Wände) zum Teil erheblich beschädigt." Der Wasserrohrbruch soll so schlimm gewesen sein, dass der Empfangstresen und der Bodenbelag aufquollen seien. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn musste das Gebäude komplett saniert werden, wie der NDR weiter berichtet. In der kommenden Woche soll ein neuer Bodenbelag verlegt werden. Zu den Kosten wurden keine Angaben gemacht. Mehr zum Thema – Deutschlands Absturz: Scholz, Baerbock, Habeck und das neue deutsche Elend

