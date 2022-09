Feuer in Altenheim bei Oldenburg: Drei Senioren sterben

Der Brand in einem Altenheim im niedersächsischen Wardenburg forderte drei Menschenleben. Für drei Senioren kam jede Hilfe zu spät. Zehn weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt.

© Hauke-Christian Dittrich / dpa

Bei einem Feuer in einem Altenheim von Wardenburg im Landkreis Oldenburg (Niedersachsen) sind drei Senioren ums Leben gekommen. Sie starben vermutlich durch Rauchgase, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend. Zehn weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die restlichen Bewohner konnten aus ihren Zimmern gerettet werden. Der Sprecher der Feuerwehr Max Eilers sagte gegenüber dpa: "Die Zivilcourage von Anwohnern und Nachbarn war sehr groß, sie haben den Pflegern bei der Evakuierung geholfen, das hat gut geklappt." Wodurch genau der Brand verursacht wurde, sei laut Eilers unklar. Laut Pressemitteilung der Polizei brach das Feuer im hinteren Teil des Hauses aus. Medienbericht: Schockierende Zustände in englischen Pflegeheimen Das Feuer war aufgefallen, weil die Brandmelder in dem Alten- und Pflegeheim mit 37 Bewohnern Alarm schlugen und so direkt die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die übrigen Bewohner wurden zunächst in einem benachbarten Gebäude des Altenheims in einem Speisesaal von den Rettungskräften medizinisch untersucht. Das Hauptgebäude sei nur noch zum Teil bewohnbar, weshalb die evakuierten Bewohner zunächst in eine Not- und Pflegeunterkunft gebracht werden mussten. Mehr zum Thema - Exodus aus der Altenpflege befürchtet: Viele wollen und können nicht mehr (rt/dpa)

