"Es ist schon sehr kalt hier": Thüringer Landtag verteilt Decken während Plenarsitzung

Kalte Räumlichkeiten können hinderlich sein für die konstruktive Arbeit im Sitzen. Der Thüringer Landtag reagierte und ließ den Abgeordneten Decken zukommen – aber "erstmal für die Frauen".

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Jacob Schröter

"Es ist schon sehr kalt hier", bestätigte die Präsidentin des Thüringer Landtages Birgit Pommer (Linke) den anwesenden fröstelnden Politikern bei der Plenarsitzung vom 22. September in Erfurt. Grund waren offenbar die niedrigen Temperaturen im Raum. Pommer ließ also Decken verteilen und begleitete die Unterbrechung mit den Worten: "Wir haben jetzt mal ein paar Decken, die vorhanden sind, da. Vielleicht lassen Sie die erst mal für die Frauen." Decken im Thüringer Landtag.Hört selbst... pic.twitter.com/377lO4R1LK — sonny boy (@seebeutel) September 23, 2022 Nach einem Zwischenruf ergänzte Pommer: "Tu nichts Gutes – Widerfährt dir nichts Böses". Gegenüber den Abgeordneten wurde ihrerseits allerdings nicht erklärt, ob die Saalheizungen komplett ausgeschaltet oder nur gedrosselt wurden. Die Landtagspräsidentin stellte abschließend aber fest: "Wir werden aber beim nächsten Mal für alle sicher eine Regelung finden, dass wir die Temperaturen, hier, wenn man acht Stunden oder neun hier sitzt, auch aushält." Mehr zum Thema - Gasumlage vom Tisch? – Habeck bringt nun Sondervermögen für Unternehmen ins Spiel

