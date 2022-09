Berlin: Mann bringt Frau mit Axt um – Polizei erschießt Täter

Mit einer Axt hat ein Mann am Sonntag in Berlin eine 27 Jahre alte Frau getötet. Die Polizisten versuchten den Mann noch zu stoppen und griffen zur Schusswaffe. Der 23-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. In welcher Beziehung das Opfer und der Täter standen, ist bislang unklar.

Quelle: www.globallookpress.com © Jörg Carstensen / dpa

Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen, kurz vor acht Uhr. In einer im neunten Stockwerk gelegenen Wohnung eines Hochhauses im Berliner Stadtteil Lichtenberg tötete ein Mann eine 27 Jahre alte Frau mit einer Axt. Die Polizei war am Morgen über einen Notruf zu der Löwenberger Straße gerufen worden. Die Einsatzkräfte wurden nach Polizeiangaben bei ihrem Eintreffen am Tatort Zeugen, wie der Angreifer, ein 23-jähriger Kosovo-Albaner, auf sein am Boden liegendes Opfer einschlug. Sie versuchten noch, den Mann zu stoppen, und griffen zur Schusswaffe. Dabei verletzten die Beamten den Mann tödlich, wie Polizeisprecher Martin Dams laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. 1/2Um 7.50 Uhr wurden Kolleg. in die Löwenberger Straße nach #Lichtenberg alarmiert. Als sie eintrafen, schlug in einer Wohnung ein Mann mit einer Axt auf eine Frau ein. Bei der Anwendung der Schusswaffe durch die Einsatzkräfte wurde der Mann getroffen und tödlich verletzt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 4, 2022 Wie viele Schüsse die Polizisten genau abgefeuert hatten und wie viele Beamte auf den 23-Jährigen schossen, ist laut Polizei derzeit Teil der laufenden Ermittlungen. Die eingesetzten Polizisten werden nun seelsorgerisch betreut. Wie der Tagesspiegel berichtet, hätten die eingetroffenen Beamten noch gesehen, wie der Täter auf das hilflose Opfer eingehackt habe. Die Frau sei bereits schwer verletzt gewesen. In Lichtenberg kam es heute zu einer tödlichen Schussabgabe durch Kollegen, nachdem ein Mann mit einer Axt auf eine Frau eingeschlagen hat (Sie ist in der Folge ebenfalls verstorben) - Grausamer Einsatz, wir hoffen, dass die beteiligten Kollegen das bestmöglich verarbeiten können — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) September 4, 2022 Sie verstarb noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen. In welcher Beziehung das Opfer und der Täter standen, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch wem die Wohnung gehörte, war zunächst unklar. "Weder der Täter noch das Opfer sind in der Wohnung gemeldet", so Polizeisprecher Dams. Bei der getöteten 27-Jährigen soll es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Ukrainerin handeln. Eine Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll der 23-Jährige Probleme mit Drogen und Alkohol gehabt haben. An dem Tag habe er zunächst in der Wohnung randaliert. Mehr zum Thema - Nach Todesfahrt von Berlin: 29-Jähriger kommt in Psychiatrie

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.