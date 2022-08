"Liberale Moderne" von Fücks und Beck: Steuerzahler finanziert transatlantische Stiftung mit 5 Mio €

Immer mehr Details zur staatlichen Finanzierung des transatlantischen und antirussischen Thinktanks "Zentrum Liberale Moderne" treten ans Licht. Der deutsche Steuerzahler bezuschusst die von zwei Ur-Grünen gegründete Stiftung mit mehreren Millionen Euro.

Quelle: www.globallookpress.com © Imago/Jürgen Heinrich

Laut einem Bericht der Nachdenkseiten finanzierten die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, das Innen- und Familienministerium sowie das Bundespresseamt im Zeitraum von 2017 bis 2022 insgesamt 19 Projekte des transatlantischen Thinktanks "Zentrum Liberale Moderne" mit insgesamt fünf Millionen Euro. Die Stiftung wurde 2017 von Marielusie Beck und Ralf Fücks gegründet – beide besitzen ein grünes Parteibuch. Steuermittel für Russophobie – Bundeshaushalt finanziert antirussischen Thinktank Zu den bezuschussten Projekten zählten unter anderem die Kampagnen "Ukraine in Europa 21–22" in Höhe von 709.637 Euro, "Die liberale Demokratie und ihre Gegner" mit 496.089 Euro, sowie die zwei Projekte "Russlanddeutsche Influencer:innen stärken" und "Spätaussiedler für Demokratie im Netz", welche mit insgesamt 626.103 Euro vom Innenministerium unterstützt wurden. Nach Angaben des Autors Florian Warweg ist die von der Bundesregierung vorgelegte Auflistung indes nicht vollständig. Dort fehle beispielsweise das Projekt "Gegen-Medien: Parallelöffentlichkeit zur Delegitimierung der repräsentativen Demokratie", welches als zentrales Zielobjekt die NachDenkSeiten selbst diskreditiert. Warweg schreibt entrüstet: "Man muss sich das nochmal vor Augen führen: Eine umstrittene private Stiftung mit engen Verbindungen zum rechten Flügel der Grünen und einer sehr eindeutigen politischen Agenda, Geheimdienstkontakte inklusive, wird vom Familienministerium und der Bundeszentrale für politische Bildung zu einer Referenz und einem quasi-staatlichen Akteur zur Überwachung von, wie das Projekt es nennt, "systemoppositionellen Medien" erhoben. Finanziert ausschließlich mit unseren Steuergeldern und ohne jede demokratische Legitimation und Kontrolle." Ob sich der Bundesrechnungshof der Sache annimmt, wie Warweg fordert, bleibt fraglich. Mehr zum Thema - Rechtsnationalistisch? Alexander Dugin und die liberale Gesprächsverweigerung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.