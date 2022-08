Leipzig: Alte und junge Kommunisten erinnern an die Ermordung Thälmanns

Junge und alte Kommunisten begegneten sich am Donnerstag zufällig beim Gedenken an den im KZ Buchenwald ermordeten Arbeiterführer und Antifaschisten Ernst Thälmann. Nach anfänglichen Berührungsängsten hat man dann zumindest für ein gemeinsam gesungenes Lied zusammengefunden.

Quelle: RT

Am 18. August 1944 ermordeten die deutschen Faschisten den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands Ernst Thälmann im Konzentrationslager Buchenwald nach jahrelanger "Schutzhaft". Der Arbeiterführer und Antifaschist sollte den sich abzeichnenden Sieg der Sowjetunion über den deutschen Faschismus nicht mehr erleben. Berlin: CDU will Thälmann-Denkmal einschmelzen und Erlös an ukrainische Hilfsprojekte spenden Nach 1990 wurde das Andenken an Thälmann, das in der DDR großen Raum eingenommen hatte, weitgehend getilgt. Auch in Leipzig wurden viele Erinnerungsstätten eingeebnet, Straßen und Plätze umbenannt. Eine einzige Gedenktafel hängt noch am Volkmarsdorfer Markt, der viele Jahre wie die benachbarte Eisenbahnstraße nach Ernst Thälmann benannt war. Denn hier, im damals überwiegend von Arbeitern unter schrecklichsten Wohnbedingungen bewohnten Leipziger Osten hatte der KPD-Frontmann seine Wahlkampfreden gehalten. Hier legten die Leipziger Kommunisten aus der DKP und nahestehenden Organisationen sowie Sympathisanten am Donnerstag, als sich der Tag des Mordes zum 78. Mal jährte, einen Blumenkranz nieder. Und erlebten eine Überraschung: Just zur selben Uhrzeit versammelten sich an dem Ort Jugendliche, mehrere Dutzend, zu einer angemeldeten Gedenkveranstaltung für Ernst Thälmann. Während der DKP der Nachwuchs ausbleibt, haben sich mehrere Dutzend Jungkommunisten in eigenen Gruppen organisiert, unter anderem der "Roten Wende" und den Revolutionären Frauen Leipzig. Die Jungkommunisten brachten sogar einen Trompeter mit, der das Thälmannlied ("Thälmann ist niemals gefallen") spielte und die Versammelten später bei der "Internationale" begleitete. Die DKP-Genossen schlossen sich dabei den Jungkommunisten an. Mehr zum Thema – DKP: Auf der Seite der Menschen im Donbass, gegen Sanktionen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.