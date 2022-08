CDU-Chef Merz bei Sportunfall verletzt: OP nach Schlüsselbein-Bruch

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich bei einem Sportunfall in Bayern das Schlüsselbein gebrochen. Nach einer Operation sei er allerdings wieder auf dem Weg der Genesung, wie sein Pressesprecher vernehmen ließ.

Quelle: www.globallookpress.com © Kay Nietfeld/dpa

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich im Urlaub in Bayern am Donnerstag das Schlüsselbein gebrochen. Er wurde deshalb am Freitagmorgen operiert. Wie ein Sprecher des 66-Jährigen der dpa mitteilte, habe sich Merz die Verletzung bei einem Sportunfall zugezogen. Zuvor hatte das Boulevard-Blatt Bild darüber berichtet. Der Pressesprecher von Merz äußerte sich auch zum Gesundheitszustand des Politikers. Demnach wurde Merz bereits operiert. Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, sei auf dem Weg der Genesung. Ersten Informationen zufolge musste Merz nicht mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der CDU-Vorsitzende hatte in den vergangenen Tagen noch aus dem Urlaub heraus der dpa ein Interview gegeben. Zudem ist bekannt, dass er gerne Laufen und Schwimmen geht sowie gerne Rad fährt. Mehr zum Thema - Punks wollen Lindners Polterabend auf Sylt crashen (rt de/dpa)

