Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu eintägigem Warnstreik auf

An den deutschen Flughäfen musste man sich in den vergangenen Wochen bereits auf lange Wartezeiten oder gar gestrichene Flüge einstellen. Nun ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Das Chaos dürfte größer werden.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an. An den deutschen Flughäfen herrschen bereits seit Wochen teilweise chaotische Zustände. Große Probleme gibt es bei der Abfertigung der Fluggäste. Auf dem Frankfurter Flughafen etwa kommt es seit Wochen zu Problemen bei der Gepäckabfertigung, weil Personal fehlt. An anderen Airports, wie etwa am vergangenen Wochenende am Flughafen Köln/Bonn, müsen die Reisenden stundenlang in langen Warteschlangen vor dem Sicherheitscheck ausharren. Durch den nun angekündigten Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal dürfte die Lage noch angespannter werden. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können. Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatte Verdi abgelehnt, aber für den 3. und 4. August eine Fortsetzung der Verhandlungen vereinbart. Nach Gewerkschaftsangaben hatte das Unternehmen bei den Verhandlungen Festbeträge und eine ergebnisabhängige Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Mehr Informationen in Kürze.

