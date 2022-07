Feuerbestattungen bei niedrigerer Temperatur? – Krematorien reagieren auf steigende Gaspreise

Die steigenden Gaspreise alarmieren die kommunalen und privatwirtschaftlichen Krematorien. Änderungen werden erwogen, wie etwa: Umstieg auf Elektroanlagen oder Flüssiggas sowie die Drossleung der Mindesttemperatur für Feuerbestattungen.

© Thomas Frey / dpa

Wegen sprunghaft steigender Gaspreise erwägen einige Krematorien in Deutschland eine Umstellung ihrer Abläufe. Laut der Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen e. V. könnten sich Einäscherungen für Angehörige von Verstorbenen insgesamt dennoch verteuern. Demnach planten einige Krematorien den Umstieg auf Elektroanlagen, andere auf Flüssiggas. In Augsburg wird erwogen, mit städtischer Sondergenehmigung die gesetzlich vorgeschriebene Mindesttemperatur für Feuerbestattungen um 100 auf 750 Grad zu drosseln. Schlappe für Habeck: EU-Länder wollen sich nicht zum Energiesparen zwingen lassen Den Verbandsangaben zufolge gibt es rund 160 Krematorien, von denen etwa zwei Drittel kommunal und ein Drittel privatwirtschaftlich betrieben werden. Bundesweit werde bereits für etwa drei Viertel aller Verstorbenen eine Einäscherung gewählt. Der Anteil steige weiter. Das nach eigenen Angaben bundesweit größte Unternehmen dieser Art bei Dachsenhausen nahe Koblenz wolle künftig zwei Einäscherungsanlagen rund um die Uhr ohne Erdgas betreiben. Der Einsatz von Erdgas sei ausschließlich noch zu Beginn und nach Wartungen und Reparaturen nötig. In einer dpa vorliegenden Meldung des Krematoriums heißt es: "Einmal auf Betriebstemperatur speist sich die Feuerbestattung in diesen speziellen Anlagen aus der Energie des Verstorbenen beziehungsweise des Sarges." Durch den 24-Stunden-Betrieb würden allerdings Personalkosten steigen. Andere Krematorien wie etwa in Koblenz und Ludwigshafen verlängern nach eigenen Angaben zumindest ihre Tageslaufzeiten. Mehr zum Thema - Tierschutzbund: Höhere Gaspreise fatal für den Tierschutz (rt/dpa)

