Hamburger Fußball-Legende Uwe Seeler ist tot

Er war einer der größten Fußballer in der deutschen Fußballgeschichte: DFB-Ehrenspielführer und HSV-Legende Uwe Seeler ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er soll im engsten Kreis seiner Familie friedlich zu Hause eingeschlafen sein.

Quelle: AFP © Sascha Schürmann

Einem Bericht des Boulevardblatts Bild zufolge ist DFB-Ehrenspielführer und HSV-Legende Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren gestorben. Er soll im engsten Kreis seiner Familie friedlich zu Hause eingeschlafen sein. Laut der Bild hatte das Hamburg-Idol zuletzt mehrere Unfälle und sei immer wieder gestürzt. Danach soll er nie wieder richtig fit geworden sein. Wie das Blatt weiter schreibt, wurde Seeler im legendären Finale im Wembley-Stadion bei der WM 1966 in Großbritannien Vize-Weltmeister sowie Dritter bei der WM 1970 in Mexiko. Seeler wurde mit "seinem HSV" 1960 Deutscher Meister und 1963 Pokalsieger. Zudem ist er seit 2003 Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Der legendäre Mittelstürmer erzielte 404 Treffer in 476 Partien von 1953 bis 1972 für den HSV. In der Saison 1963/64 wurde er Torschützenkönig der Bundesliga. 1960, 1963 und 1970 wurde Seeler auch "Fußballer des Jahres" in Deutschland. 1970 erhielt Seeler als erster Sportler überhaupt das Große Bundesverdienstkreuz. 2001 bekam er die Goldene Ehrennadel des DFB, die höchste Auszeichnung des Fußballverbands. Mehr zum Thema – "Totaler Blödsinn" – Uwe Seeler drohte wegen Corona-Auflagen Stadionverbot beim HSV

