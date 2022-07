Neustrelitz: Jugendlicher Afghane nach Vergewaltigung an 11-Jähriger zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Waren hat einen Jugendlichen wegen der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Tat fand bereits im Januar statt. Der Täter wird auf 16 Jahre geschätzt und kam als "unbegleiteter Flüchtling" aus Afghanistan nach Deutschland.

Quelle: www.globallookpress.com © Imago

Wie die Ostseezeitung berichtet, wurde ein halbes Jahr nach der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens im Schlossgarten in Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, der Fall rechtskräftig abgeschlossen. Wie ein Sprecher des zuständigen Amtsgerichtes am Dienstag mitteilte, wurde der jugendliche Täter zu einem Jahr Bewährungsstrafe verurteilt und befindet sich auf freiem Fuß. Das Amtsgericht Waren habe den auf 16 Jahre geschätzten Migranten afghanischer Herkunft und ohne Papiere des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und der Vergewaltigung für schuldig gesprochen. US-Magazin: Afghanische Flüchtlinge müssen in Deutschland Wohnungen für Ukrainer räumen Wegen des jugendlichen Alters der Beteiligten sei der Fall nicht öffentlich verhandelt worden. Deswegen konnten keine weiteren Details in Erfahrung gebracht werden. Der Fall hatte sich Mitte Januar im Schlosspark Neustrelitz ereignet und für viel Aufsehen gesorgt. Der junge Mann und das Mädchen sollen sich lose gekannt haben. Er war nach dem Vorfall in U-Haft genommen worden. Die Freiheitsstrafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Ein Afghane vergewaltigt in Neustrelitz eine 11-Jährige und bekommt dafür Bewährung, ist also ein freier Mann.Währenddessen sitzen Menschen im Gefängnis, weil sie zu wenig Steuern oder Rundfunkbeiträge gezahlt haben.Was ist mit Deutschland los? — Neverforgetniki (@nikitheblogger) July 20, 2022 Laut Bild soll der Täter als "unbegleiteter Flüchtling" nach Deutschland gekommen sein. Zuletzt habe er in einer Unterkunft in Neustrelitz gewohnt. Mehr zum Thema - Organisation Pro Asyl fordert Familiennachzug von Flüchtlingen "innerhalb von drei Monaten"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.