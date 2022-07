Produktionskosten im Bäckerhandwerk um bis zu 30 Prozent gestiegen

Die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise setzen auch dem deutschen Bäckerei- und Metzgerhandwerk zu. Verbände beider Branchen warnen vor möglichen Folgen für die Zukunft der einzelnen Betriebe. Allein Mehl sei bis zu 70 Prozent teurer geworden.

Quelle: www.globallookpress.com © Robert Michael / dpa

Gestiegene Kosten setzen Bäckern und Metzgern zu. Die Produktionskosten im Bäckerhandwerk seien im Vergleich zur Zeit vor dem Ukraine-Krieg im Schnitt um bis zu 30 Prozent gestiegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Schneider, der Deutschen Presse-Agentur. Allein Mehl sei teilweise bis zu 70 Prozent teurer geworden. Er hob hervor: "Es wird derzeit mit sehr spitzer Feder kalkuliert. Die Bäckereien können die Preissteigerungen wegen der sinkenden Kaufkraft der Verbraucher nicht komplett an die Kundinnen und Kunden weitergeben." "Wir werden mit dauerhaft hohen Preisen rechnen müssen" – Ökonom warnt vor Folgen der Inflation Auf viele Betriebe kommen wegen der Gaskrise infolge des Ukraine-Krieges höhere Belastungen zu. Mehr als die Hälfte der Öfen in Bäckereien werden Schätzungen zufolge mit Gas betrieben. "Eine Umstellung auf Strom bedeutet erhebliche Zusatzkosten, könnte aber im Fall des Gasmangels den Betrieb aufrechterhalten", erklärte Schneider. Auch Reinhard von Stoutz aus der Geschäftsleitung des Deutschen Fleischer-Verbandes betonte: "Die ganze Kette der gestiegenen Kosten ist inzwischen bei uns angekommen – von höheren Preisen, beispielsweise für Gewürze, bis zur Energie." Das werde in die Kalkulation der Betriebe einfließen müssen. Der Betrieb einer Fleischerei ist wegen der großen Kühl- und Erhitzungsanlagen nach seinen Angaben besonders energieintensiv. Im Schnitt werde der Energiebedarf etwa zu zwei Dritteln mit Strom, zu einem Drittel mit Gas oder Öl gedeckt. Mehr zum Thema - Russische Botschaft in Washington: USA wollen Russland vom Lebensmittelmarkt verdrängen (rt/dpa)

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.