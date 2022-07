Bundesjustizminister Buschmann: Es wird diesen Herbst "eine Form der Maskenpflicht" geben

Die Bundesregierung feilt derzeit an einem Corona-Konzept für den kommenden Herbst. Während Bundesjustizminister Buschmann einen Lockdown derzeit ausschließt, soll "eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen" definitiv wieder eingeführt werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Oliver Berg / dpa

Das Corona-Konzept der Bundesregierung für den Herbst wird nach Aussage von Bundesjustizminister Marco Buschmann "eine Form der Maskenpflicht" beinhalten. Der FDP-Politiker betonte gegenüber der Funke-Mediengruppe: "Die Wirksamkeit von Masken für den Einzelnen in Innenräumen ist unstreitig. Deswegen wird eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen in unserem Konzept sicher eine Rolle spielen." Justizminister Buschmann sieht Wiedereinführung der Maskenpflicht skeptisch Zugleich kommen weitreichendere Eingriffe nach seiner Darstellung für die Ampel-Koalition nicht infrage: "Wir sind uns einig in der Koalition, dass es keinen Lockdown mehr geben wird, keine pauschalen Schulschließungen und auch keine Ausgangssperren." Das seien "unangemessene Instrumente im dritten Jahr der Pandemie". Noch im Juni hatte sich Buschmann allerdings skeptisch gegenüber einer neuerlichen Einführung einer Maskenpflicht ausgesprochen. Buschmann verhandelt derzeit mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über die Corona-Maßnahmen, die künftig grundsätzlich möglich sein sollen. Denn im September läuft die Rechtsgrundlage für die inzwischen stark eingeschränkten Maßnahmen aus. Zugleich wird in der kälteren Jahreszeit ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen befürchtet. Buschmann warnte, man müsse sehr ernst nehmen, "was uns im Herbst und Winter erwartet". Ein Konzept der Bundesregierung solle bis zum "Ende des Monats" stehen. Der Justizminister kündigte an, "klare und verständliche Regeln" zu schaffen. Als weitere Kriterien nannte er, dass die Maßnahmen nachweisbar helfen – und dass die Regeln "grundrechtsschonend, also verhältnismäßig" sind. Mehr zum Thema - "Pandemie noch lange nicht vorbei" – WHO fordert Rückkehr zu Maskenpflicht (rt/dpa)

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.