Hauseinsturz im Sauerland: Tote Frau aus Trümmern geborgen

Durch eine Explosion stürzte gestern Abend im sauerländischen Hemer (NRW) ein komplettes Wohnhaus ein. Mehrere Menschen konnten gerettet werden. Die Rettungsarbeiten daurten die ganze Nacht an. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät, sie wurde heute Morgen tot geborgen.

Quelle: www.globallookpress.com © Bjoern Braun / dpa

Nach dem Hauseinsturz im sauerländischen Hemer (NRW) infolge einer Explosion ist am Samstagmorgen eine Frau tot unter den Trümmern gefunden worden. Gegen 8:50 Uhr hätten die Rettungskräfte eine weibliche Person ausfindig machen können, die nur noch leblos aus den Trümmern habe geborgen werden können, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Identität der Frau stehe derzeit noch nicht zweifelsfrei fest. #Hemer Die Feuerwehr hat die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Feuerwehrsprecher Andreas Schulte zu @BILDpic.twitter.com/J1DwO3sYEr — Alex Talash (@AlexTalash) July 9, 2022 Die Rettungskräfte suchten auch am Vormittag weiter. Die Einsatzstelle wurde abgesperrt und durch Kräfte der Polizei gesichert. Zuvor waren in der Nacht zum Samstag zwei Menschen lebend aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte versorgten einen Mann und eine Frau zunächst vor Ort medizinisch und brachten sie dann in eine Klinik. Bereits am Freitagabend waren zwei Verletzte geborgen worden. Eines der Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die andere Person war den Angaben zufolge nur leicht verletzt worden. Drei der insgesamt acht Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl nicht zu Hause gewesen. Die vermisste Person - eine ältere Dame - in #Hemer ist unter den Trümmern ums Leben gekommen. Polizei sperrt das Gebiet jetzt hier weiter ab. pic.twitter.com/PGhR6DcwAO — Daniel Koop - TV REPORTER (@DanielKoopTV) July 9, 2022 Das Mehrfamilienhaus wurde bei der Explosion am Freitag komplett zerstört. Polizei und Feuerwehr gehen von einer Gasexplosion aus. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an. Hemer liegt bei Iserlohn im Märkischen Kreis. Mehr zum Thema - Mehrfamilienhaus im Sauerland explodiert – Drei Schwerverletzte (rt/dpa)

