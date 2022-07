Mehrfamilienhaus im Sauerland explodiert – Drei Schwerverletzte

In Hemer in Nordrhein-Westfalen ist ein Mehrfamilienhaus explodiert. Nach Angaben der Polizei wurden drei Menschen schwer und weitere leicht verletzt. Augenzeugen zufolge werden drei weitere Personen vermisst. Die Unglücksursache ist derzeit noch unklar.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Dominik Kindermann

Im nordrhein-westfälischen Hemer im Sauerland ist ein Mehrfamilienhaus nach einer Explosion eingestürzt. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei offenbar schwer und mehrere leicht verletzt, drei weitere werden laut Berichten von Augenzeugen vermisst. Ein Polizeisprecher sagte hingegen, es sei noch unklar, ob Menschen vermisst werden. Die Unglücksursache ist derzeit noch unklar. Nach Informationen des WDR wurden die umliegenden Gebäude evakuiert. Das Gebäude wurde stark zerstört, wie auch Bilder auf Twitter vom Unglücksort zeigen. #Hemer Westig nähe BFT Tankstelle Haus explodiert und eingestürzt.Straßen freihalten und auf Rettungskräfte achten die im Moment aus dem gesamten mk-bereich nachrücken.Am besten großräumig umfahren. pic.twitter.com/tfbu6TTYbO — Bronkel Martin (@martinkaah) July 8, 2022 Die Hauptstraße in Hemer ist wegen des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte mit schwerem Gerät an, um die Trümmer zu beseitigen. Augenzeugenberichten zufolge ereignete sich die Explosion in der knapp 40.000 Einwohner großen Stadt gegen 19 Uhr. Wie es heißt, sei die Explosion in der Innenstadt zu hören und auch zu spüren gewesen. Mehr zum Thema - Hamburg: Fassade von Wohnhaus stürzt ein – zwei Verletzte

