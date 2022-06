Lauterbach: Vierte Impfung für Senioren in Pflegeheimen sowie Masken- und Testpflicht für Gäste

660 Millionen Dosen Corona-Impfstoff hat die Bundesregierung bis Jahresbeginn bestellt – das sind acht Dosen pro Bundesbürger. Am Mittwoch trommelte Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun für die vierte Impfung sowie die Wiedereinführung von Masken- und Testpflicht für Besucher – zunächst nur in Pflegeeinrichtungen.

Quelle: www.globallookpress.com © Rolf Zoellner via Imago

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) drängt auf die Wiedereinführung der Test- und Maskenpflicht in Pflegeheimen. Das berichtet die Welt. Er appelliere an die Einrichtungen, per Hausrecht eine Maskenpflicht für Besucher durchzusetzen, sagte Lauterbach am Dienstag nach Konsultationen mit den Trägern von Heimen in Berlin. Zudem müsse jeder Besucher getestet sein, "sonst haben wir in den nächsten Wochen erhebliche Ausbrüche zu erwarten", sagte Lauterbach. Er verwies darauf, dass die Bürgertests für Besucher von Pflegeheimen auch mit der neuen Testverordnung kostenlos blieben. Lauterbach warnte davor, bei den Schutzmaßnahmen auf "das neue Infektionsschutzgesetz" – das alte läuft am 23. September aus – zu warten. Im gewohnten Duktus betont der SPD-Mann: "Wir müssen jetzt handeln." Wegen Spahn und Corona: Lauterbach will 2023 Erhöhung der Krankenkassenbeiträge um 0,3 Prozent Momentan gibt es keine gesetzliche Grundlage für seine Forderungen; nach Lauterbachs Angaben würden Masken- und Testpflicht in den Heimen sehr unterschiedlich gehandhabt. Parallel solle die vierte Impfung forciert werden, erläuterte der Rheinländer weiter. In den Heimen hätten diese "erst 30 Prozent der Bewohner" erhalten, die "Impflücke" sei noch sehr groß. Dabei solle jedoch zunächst auf einen auf die Omikron-Variante abgestimmten Impfstoff gewartet werden. Dieses für September angekündigte Vakzin könne dann eine "optimale Ergänzung" zu den bisherigen Impfungen sein. Für den Herbst will der Lauterbach ein neues Gesetz forcieren, das Beauftragte für Masken- und Testpflicht sowie für verstärktes Impfen in den Heimen und Einrichtungen vorsieht. Mehr zum Thema - Nichts geleistet? Demo-Redner Lauterbach beschimpft und spaltet protestierendes Pflegepersonal

