Anfeindungen auf Campingplatz: Virologe Drosten ruft die Polizei und beendet Urlaub vorzeitig

Der Regierungsberater und Chef-Virologe der Berliner Charité Christian Drosten hat aufgrund verbaler Anfeindungen einen Campingplatz vorzeitig verlassen. Nach einer Auseinandersetzung mit Dauercampern rief er die Polizei und stellte Anzeige wegen Beleidigung und Verleumdung.

Quelle: www.globallookpress.com © Christian-Ditsch.de via www.imag

Ein ursprünglich länger geplanter Camping-Aufenthalt südlich der Müritz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte fand für den in den Medienanstalten gefragten Chef-Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité ein spontanes Ende. Laut einem Artikel der lokalen Website Wir sind Müritzer sollte Drosten drei Dauercampern – zwei Frauen und einem Mann – im Rahmen einer unfreiwilligen Diskussion Rede und Antwort stehen. Nach Informationen von Wir sind Müritzer sah sich dabei der urlaubsreife Regierungsberater am vergangenen Wochenende über einige Zeit mit harten Vorwürfen und Statements konfrontiert. Der Artikel von Wir sind Müritzer beschreibt auszugsweise den Disput: "So bezeichneten sie den Virologen unter anderem als 'Massenmörder' und 'Transhumanisten' und warfen ihm vor, 'Kinder auf dem Gewissen zu haben'." Streit Drosten versus Wiesendanger: Teilerfolg für Drosten Welche sachlichen Gegenargumente Christian Drosten vorbrachte oder ob es auch seinerseits zu verbalen Attacken kam, ist nicht bekannt. Schlussendlich wusste sich Drosten nicht anders "zu helfen", als die Polizei zu verständigen, um eine Anzeige wegen Beleidigung und Verleumdung zu erstatten. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein und bestätigte zuvor auf Nachfrage entsprechende Informationen von Wir sind Müritzer. Der Spiegel zitiert Drosten im aktuellen Interview als Antwort auf die Frage, ob er "trotz all der Dramen und Schwierigkeiten" die Pandemie "auch als inspirierend erlebt" hätte: "Ach, es gibt so viele kleine nette Sachen – einfach mal von Leuten von nebenan bis hin zu Spitzenpolitikern Feedback zu bekommen, ist gut. Und als kleinen Bonus: dass man Leute trifft, die man sonst nie kennenlernen würde – sonst bewegt man sich als Wissenschaftler auf Virologenkongressen ja in einer ganz anderen, abgeschotteten Welt." Der vielfach prämiierte Mann des Jahres 2021 ist unmittelbar im Anschluss an die Vorkommnisse auf dem Campingplatz abgereist. Das neue Urlaubsziel ist nach bisherigen Medieninformationen nicht bekannt. Mehr zum Thema - Wissenschaftler fordern Ende der Gain-of-Function-Forschung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.