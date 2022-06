Hessen: Zwei Menschen durch Schüsse in Lebensmittelmarkt getötet

In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Quelle: www.globallookpress.com © Rainer Droese via www.imago-images.de

In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die genauen Hintergründe seien derzeit noch nicht bekannt. "Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", hieß es. Aktueller #Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in der Wierastraße in #Schwalmstadt-Treysa! Hinweise auf Gefahren für die Bevölkerung oder Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor.Der Bereich um den Discounter ist momentan weiträumig abgesperrt.Weitere Infos folgen. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) June 7, 2022 Demnach fielen die Schüsse am Mittag um kurz nach 13.00 Uhr im Stadtteil Treysa. Um wen es sich bei den beiden Toten handelte, war zunächst unklar. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort. Der Bereich um den Supermarkt wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Schwalmstadt liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Marburg und Kassel. Heute Mittag kam es um kurz nach 13 Uhr offenbar zu Schüssen in einem Lebensmittelmarkt in der Wierastraße.Zwei Personen wurden im Markt leblos aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt.Wir sind mit zahlreichen Kolleginnen & Kollegen am Einsatzort. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) June 7, 2022 (dpa/rt)

