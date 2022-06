Außenministerin Baerbock positiv auf Corona getestet – Auslandsreise abgebrochen

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte, dass die Außenministerin kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan einen positiven Testbescheid erhielt. Alle anstehenden Termine wurden daher abgesagt.

© picture alliance / Kontributor

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach Angaben der Deutschen Presse Agentur (dpa) nach einem positiven Corona-Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan alle weiteren Termine abgesagt. Die ursprünglichen Pläne der Grünen-Politikerin, zum Ende der Woche nach Griechenland und in die Türkei weiterzureisen, wurden verworfen. Erste Informationen erfolgten durch den Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, am Dienstag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Im September 2021 hatte ihr Wahlkampfteam bekannt gegeben, dass die nunmehr als Außenministerin amtierende Politikerin zum damaligen Zeitpunkt zweimal geimpft war. Das Auswärtige Amt veröffentlichte über seinen Twitter-Account folgende Informationen: AM @ABaerbock hatte heute nach dem Mittagessen einen positiven Schnelltest, nachdem sie einen Geschmacksverlust festgestellt hat. AM Baerbock hat sich konsequent getestet. Noch morgens fiel ein Schnelltest negativ aus. Alle weiteren Termine der Reise werden abgesagt. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 7, 2022 Laut Angaben des Sprechers der Außenministerin, habe es in ihrer Familie am Samstag letzter Woche einen positiven Corona-Fall gegeben. Mit diesem habe sie aber wenig Kontakt gehabt und sich seither konsequent getestet. Die Abreise nach Pakistan erfolgte dann am Montag. Auch am "Dienstagmorgen sei ein Schnelltest noch negativ ausgefallen", so Christofer Burger laut der dpa. Über das weitere Verfahren für die Rückreise werde man in den nächsten Stunden informieren, sagte der Sprecher weiter. Mehr zum Thema - Baerbock begrüßt Einigung zu Sondervermögen: "Russland darf Krieg auf gar keinen Fall gewinnen"

