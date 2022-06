Rentner in Saarbrücken schießt aus dem Fenster und verletzt SEK-Beamten

Ein Einsatz der Waffenbehörde unter Beteiligung eine Sonder-Einsatzkommandos ist eskaliert, da der 67 Jahre alte Bewohner aus einem Fenster direkt auf die Beamten schoss. Ein SEK-Beamter wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Schusswechsel dauert an.

Am morgen des 3. Juni unterstützten Kräfte des Landespolizeipräsidiums die Waffenbehörde der Stadt Saarbrücken im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe. Hierbei schoss ein Mann unmittelbar auf einen der eingesetzten Polizeibeamten. In der offiziellen Pressemitteilung des Landespolizeipräsidiums Saarland heißt es zu dem Vorfall: "Als die Polizisten und die Mitarbeiter der Stadt Saarbrücken bei dem 67-Jährigen eintrafen, um dessen Wohnung auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Verwaltungsgerichts Saarland zu durchsuchen, schoss der Täter auf einen Polizeibeamten. Dieser wurde durch den Schuss verletzt und wird ärztlich behandelt. Eine weitere Polizeibeamtin wurde durch umherfliegende Glassplitter verletzt." Der 67-Jährige Täter soll sich nach der ersten Schussabgabe in seiner Wohnung verbarrikadiert haben. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei bittet aktuell alle Anwohner in ihren Häusern zu bleiben und sich von den Fenster entfernt zu halten. Die Polizei informiert über ihren Twitter-Kanal: Wir haben Nachfragen besorgter Bürger. ⚠️Die Lage in #Klarenthal ist stationär! ⚠️ Der Einsatzbereich ist weiträumig abgesperrt. Wir sind mit starken Kräften vor Ort. #Einsatz#Wilhelmstraße#8geben — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) June 3, 2022 Auch zwei Stunden nach den ersten Schüssen dauert der Einsatz an, so Informationen der Saarbrücker-Zeitung. Mittlerweile trafen zusätzliche schwer bewaffnete Präzisionsschützen (Scharfschützen) als Einheit des polizeilichen Spezialeinsatzkommandos (SEK) ein. Ein Hubschrauber kreist zudem über dem Einsatzort. Um 10:28 Uhr meldet die vor Ort ermittelnde Polizei: "Aktuell gibt es einen Schusswechsel zwischen dem Täter und der Polizei Saarland." Aktuell gibt es einen #Schusswechsel zwischen dem Täter und der #PolizeiSaarland. Halten sie sich von der #Wilhelmstraße fern! #8ung — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) June 3, 2022

