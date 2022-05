Nun doch: STIKO empfiehlt Corona-Impfung für alle Fünf- bis Elfjährigen – Derzeit nur eine Dosis

Bislang empfahl die Ständige Impfkommission (STIKO) lediglich Kindern unter zwölf Jahren mit Vorerkrankung eine Impfung gegen SARS-CoV-2. Nun heißt es seitens des Gremiums, dass alle Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden sollten.

© Frederic J. Brown

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt nun auch gesunden Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Corona-Impfung. Bislang hatte das Gremium in dieser Altersgruppe nur zum Vakzin geraten, wenn Kinder Vorerkrankungen oder Menschen mit hohem Corona-Risiko im Umfeld hatten. Nach ärztlicher Aufklärung konnte aber bereits jedes Kind in dieser Altersgruppe gegen SARS-CoV-2 geimpft werden. Wie es nun in einer Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung der STIKO heißt, sollen jene Kinder ohne Vorerkrankungen zunächst aber nur eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs verabreicht bekommen – am besten das Präparat Comirnaty von BioNTech/Pfizer, alternativ Spikevax von Moderna. Und die Empfehlung zur Impfung gilt unabhängig davon, ob das Kind bereits eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht hat oder nicht. 1/6Impfempfehlung der #STIKO zu #COVID19 aktualisiert, u.a. wurde Empfehlung für Kinder ohne Vorerkrankungen zwischen 5-11 Jahren angepasst.Vollständige Empfehlung & wiss. Begründung➡️https://t.co/QciQwsGsA1#FAQ mit wichtigsten Neuerungen➡️https://t.co/D6uFNxW9BN und im🧵 — Robert Koch-Institut (@rki_de) May 24, 2022 Das Ziel der Empfehlung ist laut STIKO-Mitglied Martin Terhardt jetzt, bei allen Fünf-bis Elfjährigen eine gute Basisimmunität zu schaffen. Der Kinder- und Jugendarzt erklärte, dass Kinder, die bislang nur eine Corona-Infektion durchgemacht hätten und nicht geimpft seien, "noch keine ausreichende Basisimmunität für die Zukunft bekommen haben". Deshalb empfehle man "allen gesunden Fünf- bis Elfjährigen eine einmalige Impfung", ergänzte Terhardt in einem vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Video. Moderna will in USA Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren impfen Den Fünf- bis Elfjährigen "mit bestimmten Vorerkrankungen, die mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf einhergehen" werden allerdings weiterhin zwei Dosen plus eine sogenannte Booster-Impfung empfohlen. Weiter heißt es seitens der STIKO, dass auch gesunde Kinder zwei Impfdosen bekommen sollen, "wenn sich in ihrem Umfeld enge Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die durch eine Impfung selbst nicht sicher geschützt werden können". Alle Daten, die man in der Zwischenzeit in der COVID-19-Pandemie erhoben habe, hätten gezeigt, dass dieser Impfstoff "sehr sicher" sei, betonte STIKO-Mitglied Terhardt. Die Risiken, die man aus anderen Altersgruppen habe, wie etwa die Herzmuskelentzündung, würden in diesem Alter "nicht vorkommen". Und sie würden "erst recht nicht nach einer einzigen Impfung vorkommen", so Terhardt. Die STIKO werde weiterhin die Situation bezüglich neuer Virusvarianten in den nächsten Monaten genau beobachten und rechtzeitig entscheiden, ob bei den einmal geimpften Kindern später eventuell weitere Impfdosen nötig seien oder nicht. Mehr zum Thema - Pflege-Impfpflicht: Karlsruhe wies zahlreiche Verfassungsbeschwerden von Betroffenen ab

