Landtagswahl in NRW: CDU deutlich vor SPD – AfD drin, Linke bleibt draußen

Laut einer ersten Hochrechnung gewinnt die CDU mit 35,2 Prozent die Wahl in NRW mit deutlichen Vorsprung vor der SPD (27,7 Prozent). Die Grünen konnten ihr letztes Wahlergebnis fast verdreifachen und bekommen 17,9 Prozent der Stimmen. Die AfD erhält 5,6 Prozent, die FDP ist knapp dahinter mit 5,5 Prozent, während die Linke mit 2,2 Prozent deutlich an der 5-Prozent-Hürde scheitert.

Laut der aktuellen Hochrechnung vom ZDF (Forschungsgruppe Wahlen) von 18.45 Uhr kommt die CDU bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen auf 35,2 Prozent, die SPD erhält 27,7 Prozent, die Grünen verdreifachen fast ihr letztes Ergebnis auf 17,9 Prozent, die FDP erhält 5,5 Prozent der Stimmen, die AfD auf 5,6 Prozent, die Linke bekommt nur 2,2 Prozent und alle sonstigen Parteien erhalten zusammen auf 5,9 Prozent. CDU: 35,2 (+2,2) SPD: 27,7 (-3,5) Grüne: 17,9 (+11,5) FDP: 5,5 (-7,1) AfD: 5,6 (-1,8) Linke: 2,2 (-2,7) Sonstige: 5,9 (+1,4) Die 18-Uhr-Prognosen zur #ltwnrw22 von Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen zur #Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.Diese und die kommenden Hochrechnungen des Wahlabends wieder zusammengefasst in einer Tabelle:➤ https://t.co/EmWFF0vlba#ltwnw#NRWWahl2022pic.twitter.com/7bLubBNE2Z — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) May 15, 2022 Mehr Informationen in Kürze...

