Campino würde heute wegen des Ukraine-Kriegs den Wehrdienst nicht mehr verweigern

Die Toten Hosen seien "immer klarer in politische Äußerungen gegangen, wenn wir dachten, dass es an der Zeit ist", sagt deren Frontmann Campino. Aufgrund des Ukraine-Krieges würde er heute beispielsweise nicht mehr – nicht wie im Jahr 1983 – den Wehrdienst verweigern.

Quelle: www.globallookpress.com © Jörg Carstensen

Rocksänger Campino von den Toten Hosen hat angesichts des Ukraine-Kriegs derzeit ein Gefühl, "als ob die Welt über uns zusammenstürzt" – und stellt daher alte Grundsätze auf den Prüfstand – etwa die Frage nach dem Dienst an der Waffe. Er sagte am Samstag gegenüber der dpa: "Ich persönlich habe den Kriegsdienst 1983 verweigert. Das würde ich heute, unter diesen Umständen, wenn ich jetzt meine Einberufung bekäme, wahrscheinlich nicht mehr tun. [...] Gerade lernen wir doch eindrücklich, warum eine Identität als Europäer so wichtig ist und warum wir eine Wertegemeinschaft sein müssen." Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Andreas Frege, der sich politisch "links" und als Wähler bei den "Grünen" verortet, betont weiterhin: "Das hat dann leider auch etwas mit Aufrüstung zu tun. Wir können es uns nicht leisten, völlig wehrlos gegenüber Despoten zu sein, wie Putin einer ist, der alte Machtfantasien auslebt. So einen Mann kann man nur stoppen, wenn er auch Respekt vor der Gegenseite hat." Punkrock ohne Systemkritik: Die Toten Hosen und Die Ärzte werben für die Impfung Zugleich sei dies "eine dramatische Tragödie, denn alle diese Gelder, die wir in Zukunft für Rüstung ausgeben werden, könnten wir verdammt nochmal für unser Sozialsystem, Kitas, Schulen, öffentliche Infrastruktur und nicht zuletzt den Kampf gegen den Klimawandel gebrauchen". Der Sänger gab zu, wegen der Weltlage ratlos zu sein, betonte aber auch: "Wir alle dürfen uns Verunsicherung erlauben. Selbst die gescheitesten Leute können uns derzeit kein Rezept geben, wie es weitergeht." Sein Auftrag als Musiker sei klar: "Trotz der gesellschaftlich angespannten Lage ist es aber wichtig, dass wir Menschen uns selbst auch eine mentale Gesundheit erhalten, Glücksmomente finden." Campinos Punkrockgruppe – eine der erfolgreichsten in Deutschland – will gerade ihr 40-jähriges Bestehen ab Ende Mai mit neuer Platte und einer Tournee feiern. Mehr zum Thema - Wie das Leben so spielt: Wie ein Auftritt der "Toten Hosen" von 2001 noch heute die Kubaner umtreibt (dpa/rt)

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.