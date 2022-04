Wegen Corona und Krieg: Bundesregierung senkt Wirtschaftsprognose für 2022 deutlich

Eine große Überraschung ist es nicht: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verkündete am Montag ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von nur noch 2,2 Prozent für das Jahr 2022. Verantwortlich dafür seien die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine.

Dauerkrise in Deutschland. Die Bundesregierung sieht angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs deutliche Risiken für die Konjunktur in Deutschland. Sie rechnet in diesem Jahr mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum. In der am Mittwoch vorgelegten Frühjahrsprojektion wird nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,2 Prozent erwartet, für 2023 ein Wachstum von 2,5 Prozent. Im Januar hatte die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht noch mit einem Wachstum von 3,6 Prozent in diesem Jahr gerechnet. Meinung Die Sanktionen gegen Russland treiben die Welt in ein Desaster Eine baldige Entspannung bei den hohen Verbraucherpreisen erwartet die Bundesregierung nicht. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent. Solche Raten sind bisher nur zu Zeiten der Ölkrise oder kurz nach der Wiedervereinigung beobachtet worden. Im nächsten Jahr liege die Inflationsrate gemäß Prognose mit 2,8 Prozent wieder deutlich niedriger. Angeheizt von massiv gestiegenen Energiepreisen war die Inflationsrate im März auf 7,3 Prozent geklettert. Das Wirtschaftsministerium nannte als Hauptgrund für die Eintrübung der wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sowohl die hohen Energiepreise als auch die Sanktionen und die gestiegene Unsicherheit belasteten die Wachstumsaussichten der deutschen Volkswirtschaft. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte dazu: "Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kommt durch den Krieg Russlands eine neue Belastung hinzu, [...] Der Krieg gegen die Ukraine und seine wirtschaftlichen Auswirkungen erinnern uns daran, dass wir verwundbar sind." Deutschland werde sich Schritt für Schritt aus der "Klammer russischer Importe" lösen. Zugleich sagte er, die Bundesregierung versuche alles, um die Substanz der deutschen Wirtschaft auch in schwerer Zeit zu erhalten. Mehr zum Thema - Habeck warnt eindringlich vor Importstopp von russischem Gas (rt/dpa)

